Karol G causa revuelo en redes con nuevo retoque estético, ¿qué se hizo?

Karol G se ha ganado el cariño de varias personas alrededor del mundo. La artista suma más de 50 millones de seguidores en las redes sociales, lo que demuestra que no solo es una de las cantantes del género urbano más populares, sino también una de las más queridas por el público.

La cantante paisa ha logrado llenar algunos de los estadios y festivales más importantes del mundo con millones de fanáticos. A quienes no les importa el costo de la entrada, sino que buscan ver el show en vivo de La Bichota para escuchar algunos de sus famosos temas musicales como Provenza, El Barco, 200 Copas, Mamiii, Bichota y Tusa.

Su talento y visibilidad en el género urbano se ha justificado por su forma de cantar, bailar y en general por sus presentaciones en vivo, que han logrado que Carolina Giraldo, nombre real de la artista, sea una de las colombianas más galardonadas en la historia de la música.

Así lo demostró una vez más en la más reciente emisión de los Latin Grammy. Sin embargo, hubo más de un aspecto de la cantante que no gustó en la velada de premiación.

Cambio impactante

Durante la edición número 23 de los Premios Latin Grammy colombianos como Sebastián Yatra y Carlos Vives fueron reconocidos por su trabajo artístico. Pero Karol G fue la que se robó la atención de la noche al interpretar en la gala canciones como Provenza y Gatúbela, las cuales fueron fuertemente coreadas por los asistentes.

Aunque no cabe duda de que Karol G tiene millones de fanáticos en el mundo y que como artista es una de las más aclamadas, no todo el tiempo es así. Al llegar a la alfombra roja, la mujer de 31 años, llegó con un vestido que hasta el momento ha causado más críticas que elogios.

Algunos de sus seguidores en redes sociales han señalado que con el tipo de vestido color piel que escogió para la premiación “parece un mantel” y que “se ve desaliñada”.

Además resaltaron que “se ve que tiene una faja” y también que “debió recibir más ayuda de sus asesores de imagen”, “No me gusta ni su pelo ni la vestimenta (...) Ella es una mujer muy bonita, pudo haberle sacado más potencial a su belleza”.

Pero las críticas no terminan allí pues hubo otro aspecto que Karol G modificó para la noche y no fue solo el uso de ropa. La cantante llevó un look diferente al haber decolorado sus cejas y por el color claro en el que las dejó pareciera que no tuviera ni un pelo en esta parte de su rostro. Deslice para ver las fotos de la cantante con este nuevo look.

Karol G tiene suspirando a sus seguidores

Karol G está ‘on fire’ en sus redes sociales durante los últimos días, pues con el lanzamiento de su nueva canción, ‘Cairo’, tiene a todos sus fanáticos pegados a sus perfiles.

Fue una foto específica la que puso a suspirar a los más de 57 millones de seguidores de la paisa, pues en ella Karol G deja ver una tanga rosada bajo la sudadera que lleva puesta, dejando al aire parte de su voluptuosa cola, que ella muestra cada vez que tiene la oportunidad, pues ha trabajado fuertemente en mantenerla tonificada.

“Siempre he amado como se te ven rosa”, “Que lindo te queda el rosita”, “Karol debería llevarme a PR con ella … Yo cocino, lavo y plancho. También le puedo ayudar a ordenar, saco fotos y grabo videos también”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, que ya cuenta con más de 3,5 millones de likes.