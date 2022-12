Kei Linch, famosa por video de “relocos papi, relocos”, sorprendió a sus seguidores con sensuales fotos

Karla Cajamarca es el nombre de pila de la joven nacida en Madrid, Cundinamarca. Cuando participó en el concurso del Canal RCN, Factor X, se presentó bajo el pseudónimo de Anarkía, pero luego se hizo viral en las redes sociales por un video que grabó y publicó haciendo una ‘parodia’ de la canción de Rosalía, Saoko, y que causó gran revuelo porque la letra estaba dirigida a los ‘ñeros’, y en lugar de decir el nombre de la misma, decía ‘relocos papi, relocos’.

Sin embargo, la cantante, quien ahora se hace llamar Kei Linch, apareció en una de las pantallas del Time Square por su nominación en la categoría Mejor Artista Revelación de los premios Latin Plug. En diálogo con SEMANA, contó que en el último tiempo ha estado dedicada a grabar su primer álbum, del que ya lanzó su primer sencillo, Espinas. “Es un proceso chimba, pero también doloroso”.

Luego de ese boom en redes, la joven aprovechó el impulso y siguió mostrando su talento para el canto y hasta el presidente Gustavo Petro, quien para ese momento era candidato al cargo se fijó en ella y la hizo parte de su campaña. Por ahora la joven sigue trabajando en sus proyectos personales y recientemente anunció que el próximo 2 de diciembre lanzará nueva música con un EP que tendrá varios temas.

Por otro lado, hace algunas semanas la famosa rapera estuvo de viaje por la capital tolimense y no dudó en compartir algunos de los momentos que vivió allí con una serie de fotos. La artista mostró que pasó unos días de descanso muy divertidos en los que disfrutó de la piscina y el clima de Ibagué, por lo que por supuesto lució prendas acorde a la temperatura de la ciudad.

No obstante, también disfrutó de una tiempo de sol en bikini y no solo ella tuvo que soportar la alta temperatura de la ‘capital de la música’ sino que sus seguidores también elevaron su imaginación verla posar mostrando mucha piel.

Claramente con esas fotografías sus admiradores no se pudieron resistir a comentarle la publicación y la llenaron de halagos tras haber mostrado sus impresionantes atributos saliendo de la piscina y en otra toma posando sobre un flotador en el agua.

“Quién diría, lo que esconde la ropa ancha”, “Que linda eres”, “Tocó ir a hacer turismo a Ibagué”, “La mejor referencia del rap para mí”, “Uyy todo lo q tapan esos trapos anchos ole”, “Eres mi amor platónico”, “Re culonas papi r culonas”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron tras las ardientes fotos de la joven.

El boom en TikTok con ‘Relocos, papi, relocos’

Con más de 20.4 millones de reproducciones en TikTok de su video Reloco, papi, reloco (frase que más quedó grabado en los usuarios), muchas personas conocieron a Kei Linch. En el video, que ella nunca esperó que fuera viral, la joven hace una parodia a la canción Saoko, de la cantante Rosalía, a quien admira profesionalmente.

“Me puse a escuchar Saoko y dije como: ve, esto a mí me suena de otra manera (risas). A mí me suena como a reloco. Entonces me agarré ahí y empecé a escribir la letra”, dice la artista con una sonrisa.

La rapera cuenta que intentó imitar la voz de Rosalía, pero fue un proceso complicado, pues en ese momento tenía gripa. “Yo quería simplemente subir la parodia con mi voz así súper fingida, pero en el momento en que empecé a hacerlo, yo me escuché muy ñera (risas). Entonces, me pregunté por qué se me escuchaba así, pero entonces dije: no es un impedimento, vamos a hacerlo por ese lado”.

Luego de que el video se hiciera viral, las redes sociales hicieron su trabajo y hubo comentarios por doquier. Algunos fueron positivos y otros clasistas, pues muchos hacían énfasis en lo vergonzoso que, supuestamente, resultaba el tono de su voz al “cantar como ñera”.

“Yo sí me siento orgullosa si me dicen ñera, porque para mí el ñero es la persona trabajadora, la que se levanta a las 6:00 a. m., 4:00 a. m. y tiene que atravesar todo el barrio, todo el pueblo para ir a camellar. Para mí tiene otro significado esa palabra. La usan de una manera despectiva y está muy mal, pero creo que día a día estoy luchando con que esas vainas empiecen a erradicarse”, contó.