Kristina Lilley, famosa actriz, abrió su corazón y contó cómo ha superado el cáncer en tres ocasiones

Kristina Lilley no desaprovechó las redes sociales y compartió gran parte de toda su recuperación, enfocándose en mostrar el paso a paso de este camino hasta lograr una estabilidad en su cuerpo. La famosa buscó la forma de conectar con quienes le enviaban mensajes de apoyo y cariño, dándoles una visión de cómo superaba el cáncer.

Kristina Lilley venció el cáncer en tres ocasiones

“Decidí que quiero compartir con todos ustedes un poquito de todo esto que he pasado. primero quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado (...) A mi familia que me acompañó en el proceso, quería contarles más o menos cómo fue”, comentó al inicio de las declaraciones, mostrando a sus mascotas, que también la acompañaron en sus días más difíciles.