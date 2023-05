La actriz Natalia Durán superó el cáncer pero explicó por qué no lo ha celebrado: “vamos bien”

Desde el año 2021, la reconocida actriz reveló que había sido diagnosticada de cáncer y desde entonces ha venido afrontando un difícil proceso de recuperación, el cual hace algunos días dio por terminado, según contó en una entrevista realizada por la Revista Vea.

El cáncer de tiroides que padecía Natalia alcanzó hacer metástasis, una evolución del cáncer que consiste en que el tumor empieza afectar otras partes del cuerpo. Además, reveló que padecía del síndrome de Asia, una enfermedad extremadamente extraña y muy poco frecuente que consiste en dolores articulares, síntomas gastrointestinales, trastornos neurológicos, entre otros más que se producen por una sustancia extraña que ingresó al organismo.

Natalia comentó que, “fue hace unos meses con el último examen, fue muy lindo. Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada, aunque me siguen quedando pendientes algunos análisis”. Así mismo, comentó a la revista que aún no celebra la victoria contra el cáncer porque quiere estar segura de que la enfermedad se ha ido totalmente de su cuerpo. Y para eso deberá esperar a los resultados de los últimos exámenes que se ha practicado y cuyo análisis será entregado en los próximos meses.

“Esto no quiere decir que todo termina aquí; remisión quiere decir que estoy bien, pero uno no sabe más adelante. No hemos celebrado porque tenemos resultados pendientes. Tal vez mi hija y yo nos pusimos a llorar y mis otros dos hijos se pusieron contentos. No celebramos, pero entendemos que vamos bien, por buen camino”, dijo Durán.

Expertos estudian los beneficios del plátano para prevenir el cáncer en el estómago. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Así mismo agregó “El proceso en general ha sido muy lindo y bonito. He podido mezclar diferentes medicinas. Lo que consideré quirúrgicamente eficiente lo hice, el resto de mi salud ha sido con la llamada medicina alternativa, que me parece chistoso que le digan alternativa. Si la solución está ahí no es una alternativa, es la solución (...) Yo me sentía muy bien hace mucho tiempo”.

Tras más de dos años de proceso, la reconocida actriz contó como es ahora su estilo de vida. “Hay unos medicamentos que debo tomar de por vida. Sin embargo, hay otros que decidí no tomar, como cosas que han mandado para temas autoinmunes que no me parecen. Todo lo estoy haciendo con naturopatía y medicina funcional, entendiendo toda mi biología, las consecuencias de los órganos, no viendo mi sistema como partes aisladas y con bases fundamentales, como dietas no inflamatorias, desintoxicación, ejercicio y buenas vías de eliminación”.

Natalia Durán hizo parte de 'A corazon abierto' - Foto: RCN Televisión

Natalia y su relato ‘cerca de la muerte’

En medio de una entrevista para el pódcast Meterse al rancho con el también actor Santiago Alarcón, Natalia Durán reveló detalles sobre las complicaciones médicas que tuvo hace algún tiempo.

La actriz decidió contar su experiencia al ser diagnosticada con síndrome de Asia y cáncer de tiroides, condiciones ocasionadas tras implantarse prótesis mamarias. Este era un tema que ella no había tocado en gran medida en público, por lo que durante la entrevista toma unos momentos para contener las lágrimas. “Estoy mejor muerta para todo el mundo que viva”, recordó Durán.

Imagen tomada de su Instagram oficial: @nataduranv - Foto: Imagen tomada de su Instagram oficial: @nataduranv

Luego de implantarse las prótesis mamarias, fue diagnosticada con cáncer. “Mi salud empezó a ponerse mal. Me diagnosticaron arritmias y síncope vasovagal. Me hospitalizaban por largos períodos de tiempo y mi salud cognitiva se empezó a deteriorar, pero no sabíamos qué era lo que ocasionaba eso”, señaló, asegurando que en esa época los síntomas fueron empeorando cada vez más.

En cuestión de tiempo, pasó de gozar de una excelente salud a estar prácticamente postrada en cama. “Yo llegué a googlear ‘formas de quitarme la vida sin dolor’. Varias veces estuve ahí. Es más, tengo escritos muy largos que ni siquiera he querido leer donde hablaba sobre lo que estaba pensando, me despedía. Hice ese ejercicio muchas veces. Era raro, porque en esos momentos de tanta oscuridad, la muerte era un alivio. Para ese entonces, yo estaba contenta de irme”, afirmó la actriz.

Su condición de estar sin ánimo resultó ser el síndrome de Asia, la cual es una reacción autoinmune o inflamatoria que se atribuye a una sustancia extraña que ingresa al organismo. Acto seguido, decidió quitarse las prótesis, lo que generó que en medio de la operación, los médicos encontraran la presencia de un cáncer con metástasis en sus ganglios.