‘La casa de los famosos’: Karen Sevillano se mostró ‘inquieta’ con la visita de su novio; el hombre buscó a Omar Murillo

Sin embargo, las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo aclararon que esta sorpresa la estarán recibiendo los famosos cada semana con una serie de reglas entre las que se encuentran ; no interactuar con ellos, que los invitados no lleven información sobre lo que está pasando en el exterior o advertir las alianzas que se están haciendo en el reality.

De hecho, precisamente Karen y Omar, los dos participantes que han sido sorprendidos por sus familiares en la casa, no han podido convivir sin conflictos y hace unos días, tuvieron un fuerte agarrón que ‘sacó de sus casillas’ al actor también conocido como Bola 8 por su actuación en la serie El man es Germán.

Su discusión inició por un reclamo que le hizo la influencer sobre la ración de comida que tenía en su plato, comparada con la de sus compañeros que, al parecer, era más. Ante esto, Omar se defendió y la acusó de ser ‘doble e hipócrita’ al tener su plato lleno. Además, alegó que no se debía pelear por un plato de comida, pero Karen le refutó hasta que intervinieron sus compañeros.

No obstante, Omar se sintió amenazado porque todos lo intentaron calmar para que dejara de pelear con Karen y le dijo a Juan David.: “¿me vas a pegar?”, a lo que Julián Murillo reaccionó llevándose a su colega del lugar para acabar con la discusión.

Por eso, en medio de su visita al reality, Neider aprovechó la ocasión para recordar aquel momento y compartir un sentido mensaje con su novia. “Ay mi amor, te extraño mucho mi Karen, estamos orgullosos de vos, gracias porque has sido fiel a vos misma y a tus principios . Aquí siempre has sido vos sin ninguna careta, la verdad por delante, las verdades de frente, y también quiero que tengas muy en cuenta mi amor, que la verdad se convierte en crueldad cuando carece de empatía”.

Y agregó: “Tú no viniste a ser cruel con nadie, téngalo muy presente. Me encantaría que buscaras una mejor forma de expresar lo que sientes y decir lo que piensas, te lo pido mi amorcito, respira profundo y luego lo dices”.

Además, se refirió a Martha al mencionar: “ya vi que te advirtió que allá afuera se ven y yo no me voy a meter, porque esa gente que quema incienso pega durísimo (...) eres una líder, y para que un líder sea escuchado no necesita de eso”.