La coqueta mirada de Paola Jara a un hombre, por la que dicen: “ya le puso el ojo”

Jessi Uribe y Paola Jara han conformado una de las parejas más queridas y mediáticas de la farándula nacional. Desde antes de su unión, los dos ya eran unos exponentes muy reconocidos en el género de música popular. Y luego, cuando afirmaron que estaban en una relación romántica, su polémico inicio dio mucho de qué hablar, aún hoy en día, por cuenta el rumor en el que afirman que Jessi le fue infiel a su exesposa Sanra Barrios con la intérprete de Dónde estabas tú.

Jessi y Paola han sorteado varias situaciones juntos, hasta las supuestas crisis matrimoniales que están atravesando ahora. Los dos cantantes ocupan todos los titulares de los medios de comunicación con cada paso que dan, pues en a todos los lugares donde llegan generan un revuelo mediático que termina salpicando al otro sin nada que lo pueda evitar.

Paola Jara y Jessi Uribe ya cumplieron un año de casados. - Foto: cuenta de instagram @jessiuribe3

Esta vez fue Jessi el que se encargó de darle entrada a sus fans para que le envíen pullas a la antioqueña, pues el bumangués se vio muy cercano y amoroso con sus fanáticas en Cali, señoras de la tercera edad que no tuvieron ningún inconveniente en acercarse al cantante y demostrarle todo su amor, que se materializó en abrazos y besos que quedaron retratados en videos que el mismo artista publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, Paola no se queda atrás y ahora los fans le llaman la atención a ella por una foto en la que le “echa el ojo” a un famoso cantante colombiano.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Paola Jara es una de las artistas que más interactúa con sus fanáticos. Allí, en sus redes sociales, muestra detalles de su día a día junto a su esposo, Jessi Uribe, y también con sus amigos y familiares.

Hace poco, Paula Andrea Zapata Jaramillo, nombre real de la artista, publicó una foto que causó gran alboroto. En ella está la paisa en un llamativo y brillante traje rosado, pero lo que llama más la atención es la forma en la que mira a su acompañante, Américo, reconocido artista chileno en el mundo de la cumbia.

Los internautas no dejaron pasar la mirada de Paola Jara a su colega. - Foto: @paolajarapj

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y no solo le dijeron a la paisa que tiene una “mirada coqueta”, sino que también le recordaron lo que le decía a Sandra Barrios hace varios años cuando estaba con Jessi Uribe y Paola y él solo eran amigos: “Yo se lo cuido”; “Si es casado, tranquila que Paola se lo está cuidando”; “Por favor, no lo ‘cuides’ también a Américo”; “No se preocupe, Jessi, que el señor este le cuida la señora”; “No es que uno quiera ser odioso ni nada, pero... Esas miradas, qué peligro. Jessi Uribe, te van a cuidar a Paolita”.

Cabe recordar que hace unos días Paola y Jessi fueron tendencia por un tema relacionado con la exesposa del cantante, ya que hicieron una publicación donde aparecía una mujer bastante parecida a Sandra Barrios, por lo que muchos pensaron que la relación entre los tres había mejorado.

Los internautas se despacharon con Uribe por “juntarlas” y, a su vez, se fueron en contra de Paola Jara, sacando a relucir el supuesto tema de la infidelidad. Pero los que sí saben quién es Sandra, de una vez reaccionaron y afirmaron que podría tratarse de la niñera.

El intérprete de Dulce pecado subió una imagen al lado de sus cuatro hijos (Luna Isabel, Sara, Roy y Alan) para celebrar la Pascua tras la terminación de los días de descanso y reflexión de la Semana Santa. Sin embargo, algunos seguidores notaron algo raro, pues no solo Paola Jara estaba en la imagen, sino una mujer rubia que los demás relacionaron con la expareja del cantante.