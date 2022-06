La crítica reacción de Hassam tras reunión entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

Ya han pasado días desde que el presidente electo Gustavo Petro se reunió con su contrincante en las elecciones, el ingeniero Rodolfo Hernández. En un principio, muchos pensaron que esto no sucedería, pues había quienes estimaban que el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción le haría oposición al mandatario que se posicionará en agosto.

Sin embargo, eso no pasó, el ingeniero dio a conocer que no será un político de oposición para el gobierno entrante y la semana pasada tomó la decisión de aceptar la curul en el Senado que le corresponde. Pero las sorpresas no terminaron y, efectivamente, se reunió con Petro.

Bajo la premisa de “empezó el cambio” Hernández apareció en una fotografía dándole la mano a Petro y, al parecer, sus diferencias fueron resueltas. Sin embargo, esto ha generado un sinfín de comentarios, que van desde las críticas hasta la aceptación.

En redes sociales es posible observar la participación y libre expresión de cualquier usuario, por eso, el comediante Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido como Hassam, utilizó su perfil de Instagram para dar a conocer su opinión respecto al encuentro entre los que fueron los candidatos a la Presidencia en los recientes comicios.

Con más de dos millones de seguidores, el cuenta chistes se puso muy serio y se refirió en relación a la reunión de los dos políticos en sus historias de Instagram.

“No hemos aprendido, no hemos avanzado”, consignó el también actor de películas cómicas.

Pero eso no fue todo, junto a las concisas palabras, Hassam puso dos fotos que parecen hacer una comparación; en una de ellas aparece la popular instantánea de Hernández y Petro dándose la mano, y en la otra se denota una representación de pelea en la que en cada una de las esquinas aparece el apellido de los que eran contrincantes en las votaciones.

En adición, uno de los cibernautas le respondió la historia de Instagram a Hassan. Para el usuario, “Petro no es bobo” al aliarse y hablar con otros sectores y representantes políticos, mientras que el humorista no quiso quedarse callado y contestó: “Yo sé, los bobos son los que lo idolatran”.

En el mismo chat de esa red social, Hassam agregó unos emojis de caras riendo y escribió “cuando me hablan de política”, dando a entender que esa es su forma de expresar lo que piensa.

Captura de pantalla de las historias del perfil oficial de Instagram @oficialhassam - Foto: Instagram: @oficialhassam

Marbelle también se refirió sobre el encuentro de los dos políticos

La cantante de música popular no deja de ocultar su malestar por la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y ahora también se fue de frente contra Rodolfo Hernández. Luego que se conociera la reunión entre los dos líderes políticos, la colombiana se enfureció y envió un fuerte mensaje a sus seguidores sobre esta nueva alianza.

“Jajajajaja ‘MÍRENME A LOS OJOS, LÉANME LOS LABIOS… NO LES VOY A FALLAR!’, De verdad que no les corre sangre por la cara… no saben lo que es la vergüenza”, escribió Marbelle en su Twitter oficial mostrando su descontento luego de conocerse que el ingeniero apoyará el gobierno de Petro.

Jajajajjaj “MÍRENME A LOS OJOS , LÉANME LOS LABIOS … “NO LES VOY A FALLAR!



De verdad que no les corre sangre por la cara … no saben lo que es la vergüenza 🥶😎🤣👏🏻🇨🇴 https://t.co/tC8xRB6nIk — MARBELLE (@Marbelle30) June 29, 2022

Marbelle está consolidada como una de las principales contradictoras del presidente electo, tanto que anunció meses atrás que si quedaba ganador en las elecciones, ella se iría del país. La cantante de música popular afirmó que no hay posibilidad alguna que por el momento se quede en Colombia y puntualizó que teme por su vida, puesto que ha recibido bastantes mensajes hostigantes.

“Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus matoneadores a insultarme y pedirme que me vaya del país. Detrás de la hipocresía del mensaje, realmente hacen un matoneo silencioso. Entonces no se ofendan cuando respondo”, precisó.