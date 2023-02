La dura pérdida que tuvo Catherine Siachoque y que muchos desconocían

El año 2019 fue uno de los más difíciles para Catherine Siachoque, quien de manera inesperada sufrió la pérdida de uno de sus seres queridos. La actriz fue la encargada de dar a conocer la triste noticia en ese entonces por medio de sus redes sociales.

Foto: Instagram @catherinesiachoque - Foto: Foto: Instagram @catherinesiachoque

Juan Jacobo Siachoque era el menor de todos los hermanos, pero sufría de una depresión que fue lo que al parecer terminó con su vida. De acuerdo con varios medios a nivel nacional, el joven fue encontrado por varios familiares, sin signos vitales, en el suelo de su vivienda ubicada en la capital del país.

La última conversación que sostuvieron con él fue para confirmar una cita que tenía con toda su familia sobre las cuatro de la tarde; sin embargo, horas antes les dijo que no llegaría. Aunque en su momento el hombre argumentó que no iba a ir porque supuestamente estaba enfermo, lo sintieron como una excusa y por eso se alarmaron, además de que su tono de voz no era normal.

De acuerdo con sus allegados, en ese preciso momento, el individuo estaba atravesando un cuadro de depresión y, además, médicamente había sido diagnosticado con problemas psiquiátricos.

Después de la llamada, llegaron a su casa ubicada en Usaquén donde relataron que tuvieron que derrumbar la puerta principal porque nadie contestaba a los llamados. Allí lo encontraron y se conoció la noticia de su fallecimiento.

“Y después de muchos días regreso a las redes con mi alma partida en pedazos💔, pero aceptando los designios de mi Dios...😢 Mi corazón seguirá de aquí en adelante sin un gran pedazo llamado JUAN... pero seguirá 💔 con el consuelo de que las cosas son en vida y así lo hice con mi hermanito, lo amé y se lo hice saber a cada instante y lo apoyé, aunque nuestras visiones fueran diferentes”, expresó la actriz en su momento después de cinco meses del funeral de su hermano.

Catherine Siachoque tardó varios meses en compartir su dolor con los fans. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @mapadefamosos

Siachoque no escatimó en palabras en su emotivo post y es que aunque pasó “tiempo” desde lo sucedido, muchos se dedicaban a enviarle a diario mensajes de preocupación para que les diera algunas palabras.

“Gracias a todos los que lo amaron. Gracias a los que nos han acompañado en estos días, a mi familia del alma y de sangre... Se nos fue el hombre más dulce de la vida🍬, el hincha más apasionado de Santa Fe 🦁, un rockero de los de verdad verdad 🎸, un gran pintor 🎨 y la persona que nos enseñó a no criticar a los demás porque “nunca sabemos qué lleva esa persona en el alma”, y a amar... AMAR grande y con mayúsculas con todo el corazón”, escribió por medio de la emotiva publicación.

Aunque después de este suceso la actriz ha logrado seguir con su vida, siempre guarda el recuerdo de su hermano y lo lleva en el corazón.

Catherine Siachoque y su hermano Juan, quien falleció en 2019. - Foto: @catherinesiachoque

Pero no todo ha sido dolor y tristeza para la colombiana, pues cabe destacar que hace poco Catherine Siachoque dejó ver lo feliz que estaba porque había logrado alcanzar un sueño en su carrera profesional. Se trató de la noticia sobre su aparición en una de las famosas pantallas de Times Square en Nueva York, Estados Unidos.

“¡Los sueños se cumplen! Ver el apellido Siachoque en las pantallas de Time Square es algo que me llena de profundo orgullo y gratitud. ¡Gracias a todos y cada uno de ustedes que siguen mi trabajo y me apoyan en este camino que recorro con amor para ustedes! Sigamos soñando en grande y trabajando duro. Gracias @angelacalderom @alejandrorendonn por hacerlo posible! Qué gran sorpresa y qué bella manera de cerrar este 2022″, escribió.