La inesperada promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno, jugador de la Selección, si hacía gol en el partido contra Bolivia

Yeison Jiménez es uno de los cantantes y compositores colombianos más influyentes de la música popular, alcanzando una comunidad en su perfil de Instagram de más de cuatro millones de seguidores.

El oriundo de Manzanares, un municipio ubicado en el departamento de Caldas, se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues el pasado 26 de agosto celebró su cumpleaños en El Campín y ha tenido una agenda llena de conciertos en diferentes ciudades que van hasta finales de este año.

Recientemente, Yeison también presentó su nuevo sencillo titulado Pedazos, junto a Natalia Jiménez, la cantautora española que se ha destacado en la industria musical y en el género regional mexicano.

Sin embargo, el artista no solo sorprendió con la noticia de la nueva canción, sino por un curioso comentario que realizó en una de las publicaciones del Canal Caracol y Blu Radio, en donde hablaban de un jugador de la Selección Colombia.

¿Cuál fue la promesa de Yeison Jiménez?

“¿Ustedes qué harían o cuál promesa cumplirían si #DayroMoreno mete el gol?”, es la pregunta que está en la descripción de la fotografía que fue subida antes del partido entre Colombia vs. Bolivia.

La publicación se llenó de comentarios, entre ellos el del cantante colombiano, quien escribió: “Le gasto media”, sorprendiendo a los seguidores, quienes también no dudaron en reaccionar.

“Media para un dolor de muela, una garrafa”; “yo pongo la otra media”; “media sería el inicio”; “media, pero para calentamiento”; “viajo a Colombia por la media que me va a gastar”; “Dayro solo toma de a botella jajaja”; “media Industria de licores de Caldas”; “me avisa y llevo la otra media”; “media es muy poquito jajaja”; “tiene que ser la caja completa”; entre muchos más.

El comentario de Yeison no fue el único que resaltó, pues muchos afirmaron que alistaban los adornos navideños y empezaban a celebrar el fin de año desde ya, incluso, una mujer aseguró que le pondría la máxima nota a sus estudiantes.

¿Dayro Moreno hizo gol en el partido?

La Selección Colombia logró obtener el triunfo, cerrando el marcador con tres goles a favor, de este modo logró la clasificación a la Copa del Mundo 2026, que se organizará en Estados Unidos, Canadá y México.