La lluvia de críticas que le cayó a la nueva pareja de Carmen Villalobos

A pesar de que la actriz no ha dado su versión oficial de los hechos, su pareja se muestra muy feliz al lado de Villalobos.

Hace pocos días que se oficializó la relación de la actriz Carmen Villalobos con el presentador Frederik Oldenburg, oriundo de Venezuela. Desde finales de 2022 se rumoraba sobre el romance que tenía la actriz luego de haber terminado su relación de 13 años con el también actor Sebastián Caicedo.

Los rumores salieron a la luz luego de que la pareja se viera muy cariñosa en una discoteca. La noticia sobre la relación se dio en el programa Hoy día, cuando Oldenburg no tuvo más remedio que admitir que estaban juntos.

“¿Andas con ella?”, le preguntaron en el programa. ”Sí. Estoy feliz, estamos juntos hace poco tiempo. No sé si mi cara irradia felicidad, pero sí”, respondió sonriendo.

Sin embargo, la reacción de los internautas no fue la más esperada, pues muchos se vieron molestos e incluso llenaron de críticas la publicación. Algunos incluso aprovecharon la nueva canción de Shakira con Bizarrap, para decirle a Carmen que había cambiado un “Rolex por un Casio”.

También se leyeron comentarios en los que critican el físico, pues aseguran que se ve diferente en fotos, que usa muchos filtros, que “estaba mejor el ex”, entre otras cosas. No obstante, existen otros comentarios que también estuvieron a favor de la relación, pues aseguran que el hombre se ve completamente enamorado de Carmen, “de verdad a este hombre le brilla la mirada cuando habla de Carmen, Dios los bendiga y siempre se le note ese amor, siempre que alguien se va es porque llega alguien mejor”.

Carmen Villalobos es una de las actrices más queridas de Colombia. - Foto: Instagram

“Tenemos poco tiempo y sí estamos juntos… no sé si se nota en mi cara, no sé si irradio felicidad… es una exclusiva, Carmen y yo somos novios”, dijo el presentador.

Cabe resaltar que Oldenburg también jugó al fútbol de manera profesional, hizo parte de la división de Uruguay, y también debutó como periodista deportivo. Los rumores aseguran que la pareja entre el venezolano y la colombiana se conoció cuando la actriz fue presentadora de Top Chef VIP de Telemundo.

No obstante, hasta el momento Carmen no se ha pronunciado al respecto ni ha respondido las dudas en sus redes sociales. Hasta el momento solo se ha conocido la versión del periodista. Por otro lado, todavía no se han conocido comentarios por parte de la expareja de Villalobos, Sebastián Caicedo.

El presentador señaló que está muy feliz en su nueva etapa con Carmen Villalobos. Fotos: tomadas de Instagram @fredefutbol/ @cvillaloboss - Foto: @fredefutbol/ @cvillaloboss

Carmen Villalobos se unió al ‘trend’ de baile de Shakira, ¿indirecta para su ex?

El último sencillo de Shakira con Bizarrap ha sido todo un éxito. El tema que va dirigido a Piqué y a la pareja actual del deportista, Clara Chía. Desde su ritmo pegadizo y una letra llamativa, los internautas no han podido escapar de escucharlo y bailarlo.

Tanto es su éxito que diferentes artistas y fans se han unido mediante sus pasos de baile, para seguir posicionando la canción de la cantante.

Villalobos no se queda atrás y recrea con sus propios movimientos y estilo a través de un video en su cuenta de TikTok. A lo que ella no quería que quedara en ella, sino que invitó a sus seguidores a participar del trend.

Carmen Villalobos comparte una frase de Shakira en su conversación con revista 'Elle'. - Foto: @cvillaloboss y Getty Images

“Me metí a la cuenta de Shakira, vi el trend y dije: ‘está chévere la coreografía, hagámosla que tenemos tiempito’, así que la hice. Me divertí mucho, de verdad me la pasé bien”, comentó Villalobos en su video.

Con el apoyo de filtros pudo realizar un video similar al de la cantante y dejar al parecer un mensaje a su expareja Sebastián Caicedo, como lo dejaron en claro sus fanáticos en los comentarios. Esto debido a que sus expresiones faciales y movimientos dan a entender que estuviera mandando un mensaje.