La millonada que le pagaron a Natalia París por tocar en fiestas en Dubái

Natalia París es una de las modelos más reconocidas del país y muchos la recuerdan por aparecer en las portadas de los cuadernos junto a otras famosas como Ana Sofía Henao, Catalina Otálvaro y Catalina Maya.

Aunque siguió su carrera en las pasarelas, también quiso incursionar en otro ámbito como lo es la música y dio a conocer que se dedicaría a ser DJ. Esta es una de las razones por la cual la también empresaria ha estado un poco alejada de los medios de comunicación, aunque cada vez que hace una aparición suele ser por una polémica.

Natalia París recibió críticas luego de enseñarles a sus seguidores un ritual para que no llueva. - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram@nataliaparisartist

Hace unas semanas se pronunció en sus redes sociales para hablar de la inteligencia, pero sus argumentos no cayeron muy bien entre los seguidores, ya que la asoció con el tamaño de los glúteos. Natalia París se basó en una publicación reconocida en Estados Unidos que salió en 1946, en The Journals of Gerontology: “1. La masa muscular se asocia con una mayor inteligencia, según un estudio reciente, publicado en el Journal of Gerontology”, escribió la artista.

Y si bien esta afirmación hecha por la paisa no parecía tan extraña, la segunda sí generó revuelo en redes. Allí, mencionó la propia editorial con más de 30 años de tradición, el de la Universidad de Oxford: “2. La masa glútea es un predictor de la inteligencia, según un estudio reciente, publicado en la revista Cerebral Cortex”, agregó en la publicación.

Para muchos fueron palabras sin ningún sentido y por ello le llovieron críticas a la colombiana. Al parecer esto no le afectó porque nunca se pronunció al respecto sobre las declaraciones y recientemente se dejó ver tocando como DJ, nada más y nada menos que en Dubái.

En una entrevista hecha en el programa de la española Eva Rey, la modelo y DJ se destapó sobre su nueva faceta y reveló que le pagan 30 mil dólares, es decir, unos 146 millones de pesos colombianos, por cada toque que hace cuando va a esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Dijo que gracias a esta profesión ha logrado conocer mucho más de lo que muestra en sus redes y que si bien en el modelaje tenía buenos ingresos, estar en esta industria le ha generado mucho más. “En todo el mundo, la música electrónica está cogiendo una fuerza impresionante”, sostuvo.

La modelo reveló cuánto gana en Dubái por cada toque. Foto: Instagram @nataliaparisartist - Foto: Instagram @nataliaparisartist

Agregó que las contrataciones las ha hecho con dueños de hoteles muy lujosos que siempre buscan a los mejores DJ internacionales y que por eso es que ella está teniendo trabajo.

“Pues es un país que vive del petróleo donde se ve mucho dinero, el chico que te hace el sello en el pasaporte tiene un Rolex de oro en su muñeca, así son allá, es increíble”.

Otra de las preguntas que le hizo la periodista a Natalia París se relacionó con el sexo, el amor y las drogas, y le dijo que si alguna vez había probado algo de estas sustancias, a lo que ella respondió que nunca había probado la cocaína, pero sí marihuana y éxtasis.

La modelo aseguró que en algunas ocasiones sí se ha drogado, pero que nunca ha llegado a los excesos.

Natalia París confesó que ha probado algunas drogas. - Foto: Tomada de Instagram @nataliaparisartist

Respecto a sus relaciones amorosas, Eva Rey le preguntó que cuántas parejas había tenido haciendo énfasis en que si han pasado una, dos o hasta 15 “manos” por ella. La DJ paisa contestó que muy pocas porque siempre ha sido de tener relaciones largas, “pues he tenido noviazgos muy largos como de 7 años, o de 8 años, pero no han sido muchos, aunque pues tampoco, hay que vivir la vida”, sosteniendo que no se deben alarmar por un número de personas que hayan compartido momentos con alguien.