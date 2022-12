Video | A Natalia París le sacaron la piedra en el aeropuerto y los puso en evidencia con madrazo: “Que caga...”

La modelo y empresaria paisa Natalia París compartió en sus redes sociales su enfado con algunos empleados de la aerolínea en la que emprendería un viaje de rutina; según se pudo ver en sus historias publicadas en Instagram, la antioqueña habría recibido mala atención a la hora de registrarse, lo que la llevó a grabar los videos.

Aunque en los clips ella no específica qué fue lo que pasó exactamente, sí asegura que un par de empleados fueron groseros a la hora de prestar sus servicios, por lo que se quejó de ambos funcionarios de la aerolínea.

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho soy una defensora de Avianca, pero estos dos chicos, pues, en una grosería, los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca, que es una gran empresa”, fue el primer video publicado por la también Dj.

En la siguiente historia, París fue un poco más allá y aseguró que quienes la atendieron mal se escondieron detrás del tapabocas cuando se percataron que ella estaba grabando un video para subirlo a sus redes sociales.

“Esa caga... de la gente usar tapabocas es como esos heaters que escriben por las redes sociales y nadie los ve, creen que nadie los ve”, fueron las palabras con las que la modelo cerró su denuncia en Instagram.

Aún es una incógnita qué fue lo que sucedió y qué motivó la furia de la antioqueña, pues en sus publicaciones no es claro por qué decidió sacar su celular para grabar; asimismo, durante la filmación tampoco se ve la reacción de ninguno de los empleados de la aerolínea ni que interactúen con ella, por lo que queda en el aire el por qué de su malestar.

La aerolínea no se ha manifestado al respecto ni tampoco ha aclarado lo sucedido con la empresaria, quien se vio bastante molesta en sus publicaciones.

Natalia Ramírez también se quejó de Avianca

Natalia Ramírez llamó la atención de los curiosos en las redes sociales, luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una serie de videos en los que relataba un problema que tuvo con una aerolínea. La colombiana comentó sobre algunos detalles que no le gustaron de su experiencia con un viaje que haría, el cual terminó de una manera desafortunada.

De acuerdo con lo que quedó registrado, según Natalia Ramírez, todo comenzó mal cuando recibió información por parte de la empresa sobre un equipaje que no debía pagar. Al ser categoría ‘silver’ como le mencionaron los trabajadores, cuando llegó al aeropuerto De San Juan, Puerto Rico, las personas de este punto le indicaron que sí tenía que depositar un valor de 90 dólares por esta maleta.

No obstante, tras pasar por este incidente y sobrellevar el disgusto por lo ocurrido con su equipaje, la artista reapareció en redes sociales para comentar un incidente que atravesó con su esposo en el avión. Cuando estaban ingresando a la aeronave, de acuerdo con lo que dijo la bogotana, su pareja tuvo una discusión con uno de los trabajadores y fueron obligados a bajar.

“No me están dejando viajar ni a mí ni a mi marido. Simplemente, porque mi marido llegó a la puerta, él es de otro grupo, y le dijo al muchacho ‘detente, no me toques’. Se armó el caos y dijeron que no estábamos listos para viajar. Esto es de locos”, dijo, donde ubicó un emoji llorando y se le vio bastante incómoda.

Ramírez mencionó que todo el ‘agarrón’ se dio porque el integrante de la tripulación frenó a su esposo cuando se dirigía al lugar en el que ella estaba, para avisarle la ubicación que tenía (5 personas más atrás en la fila). La artista aclaró que los dos estaban en el mismo vuelo, pero en grupos distintos, por lo que les tocaba estar en constante comunicación.

Natalia Ramírez relató, en otro clip, que fueron escoltados por trabajadores de la aerolínea para que recogieran sus equipajes, ya que no les permitirían volar. La colombiana se lamentó por perder este viaje, porque se vería con su familia y su hija en Colombia.

“Avianca te ataca y uno sale perjudicado. Espero que tengan los videos de seguridad. Pedimos los videos de seguridad del aeropuerto para poder tener la versión de lo que pasó. Estas cosas no pueden pasar”, agregó, donde enfatizó en que quiere que se lleve el caso distinto por lo “injusto” que fue.

“Nos hemos quedado sin ver a mis padres, sin pasar festividades. Para nosotros es desconcertante que se tomen estas medidas tan arbitrarias. Vamos a perder el dinero de los tiquetes. No pudimos hacer nada. Avianca nos bajó del avión, me imagino que por el incidente de la maleta y por lo que publiqué”, dijo.