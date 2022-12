La pinta de Carolina Cruz por la que ha recibido varias críticas

Carolina Cruz ha logrado tener una trayectoria de décadas en la televisión nacional con la que no solo ha demostrado su talento para la presentación y el modelaje, sino que también ha sido catalogada como un ícono de belleza, en especial desde su paso por el Reinado Nacional en el que fue coronada como virreina.

Cruz ha sabido llamar la atención desde su adolescencia cuando fue porrista del América de Cali y hasta el momento ha ganado millones de seguidores que no solo están pendientes de su vida privada, como los momentos que comparte con sus hijos Salvador y Matías, sino también por la forma en la que aparece cada mañana en ‘Día a día’.

Cruz es, desde hace un tiempo, una de las presentadoras del programa Día a día junto a algunos de sus compañeros como Carolina Soto, Iván Lalinde, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas.

En este matutino varios conductores han tenido algunos percances que no han pasado desapercibidos en la audiencia, como el momento en el que Carolina Cruz no tuvo reacción ante el desmayo de una actriz que desarrollaba un show en pleno set.

La caleña sigue dando de qué hablar pues hace poco se vistió para el programa con un atuendo en ‘total denim’, una especie de ‘jumpsuit’ de manga larga. Pero llamó la atención que de calzado optó por unos tacones negros y medias visibles blancas.

De inmediato los seguidores de la presentadora en redes no tuvieron tapujos para hablar de su pinta: “Ella siempre ha tenido poco gusto para vestir”, “Es una mujer muy bella, pero este año ha salido muy mal vestida”, “Siempre se pone unas pintas terribles”.

Carolina Cruz se quebró en ‘Día a día’ y lloró junto a Aura Cristina Geithner por relato sobre su hijo

Aura Cristina Geithner, que ha tenido bastante éxito últimamente en las diferentes redes sociales, estuvo este martes como invitada en Día a día (Caracol Televisión) y reveló algunos detalles de su nueva faceta como cantante, la cual pocos conocían.

Igualmente, la reconocida artista compartió con todos los miembros del matutino el conmovedor momento que vivió hace unos meses con su hijo Demián dos Santos. Asimismo, comentó que el joven se fue a vivir a Australia.

“Fui en agosto. Como mamá latina dije: ‘No puedo dejar a mi hijo solito en esa soledad, yo me voy’. Fuimos a ver su escuela, visitamos ciertos lugares en 22 días para que él pudiera defenderse”, indicó inicialmente.

La actriz, además, aprovechó el diálogo con el programa de Caracol Televisión para desahogarse y manifestó que los primeros días separados fueron muy complejos para los dos.

“Les voy a contar algo superbonito. El primer día que nos encontramos, llegamos al apartamento, qué hermoso, hasta me da sentimiento. Se me sentó al lado, me puso la mano en su corazón y me preguntó si creía que él iba a ser capaz de sacar adelante eso [el estudio]”, agregó.

Luego, la creadora de contenidos afirmó que le respondió lo siguiente: “‘Vas a amar tu libertad y vas a amar tu independencia’. Estuvo 19 años conmigo, 4 años con su padre y esta es la primera vez que está solo”.

Tras el relato de la artista, la presentadora Carolina Cruz no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto durante el matutino. Adicionalmente, destacó la labor de madre que ha hecho Geithner con su hijo.

“No pues, ya lloré. Le diste seguridad también, que esa es la labor de una mamá que es protectora y que ha estado presente. La labor de una buena mamá es enseñarle a ser libre y a enseñarle responsabilidad”, concluyó la modelo.