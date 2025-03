La razón detrás de la discordia entre Mauricio Figueroa y La Abuela; hay tensión en ‘La casa de los famosos’ tras dura pelea

Aunque otros participantes intentaron calmar la situación, no lo lograron y Figueroa insistió: “Cuando tengo que decirle algo se lo digo (…) ¡Respete! ¡Grosera! (…) Usted no es la dueña de aquí”.

“Así es usted, usted regaña a todo mundo. En estos momentos usted me está regañando a mí. Mejor vaya que lo pongan a hacer algo a usted… Usted no hace nada”, refutó La Abuela provocando que Mauricio temblara del enojo.

“Ese no es su problema. ¡Respete! Hago lo que El Jefe me ordena. Si le parece algo malo, vaya y hable con El Jefe. A mí me respeta. No me quedo callado. Usted no es quién para hacerme callar a mí”, mencionó el actor.