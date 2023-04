La reveladora confesión que hizo una expresentadora sobre las enfermedades de transmisión sexual

Una de las mujeres más famosas del país es Julieta Piñeres. Esta cartagenera se ha dado a conocer en el país no solo porque es una reconocida modelo sino especialmente por su papel de presentadora, estando en las secciones del Entretenimiento del Canal RCN durante varios años y a su vez ha sido conductora en Noticias CM&.

Modelo, presentadora y antropóloga. - Foto: Instagram @julietapineres

En redes sociales muchos destacan la belleza de Julieta, pero esto no ha quitado que en los últimos años la presentadora haya sido protagonista de algunos escándalos. Por ejemplo se supo hace unos meses, según contó un amigo de Aida Victoria Merlano, que al aparecer Piñeres es “muy creída” y en una fiesta de Fin de Año en la playa no lo dejo cruzar ni a él ni a la influenciadora al baño “porque no se le dio la gana”.

No fue Aida quien se encargó de contar lo sucedido, sino un amigo de ella, llamado Diego. El relato se hizo viral en TikTok por la manera en la que el joven se expresaba tras lo sucedido en el concierto de música vallenata, en donde, según se escucha en los videos, se presentó Silvestre Dangond.

“En esos eventos, cuando uno quiere ir al baño, se levanta, pide permiso y el resto de personas que están en las mesas del lado se corren, pero cuando fuimos con Aída no nos daban permiso y voy a quemar a esta, se llama Julieta Piñeres ¡Qué odiosa esa mujer!”, sostuvo el joven.

Este no ha sido el único rumor que daría cuenta de que Julieta no sería una persona fácil, pero más allá de las suposiciones y los chismes, esta famosa salió a hablar sobre este episodio en la playa con Aida Victoria: “Me muero de la pena porque jamás los vi, ni me enteré ni nada, me enteré por lo que dijeron ellos (...). A pesar de que estábamos en las misma fiesta, ni nos cruzamos ni nada, yo pasé un tiempo fantástico con mis amigas, además yo soy cero lío”.

La influencer y la presentadora dieron de qué hablar en una fiesta de fin de año - Foto: Instagram @aidavictoriam y @julietapineres

Ahora Julieta está en medio de los comentarios por una gran revelación que hizo en sus redes sociales: padeció una enfermedad de transmisión sexual.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, Julieta Piñeres publica de manera frecuente fotos y videos al lado de sus mejores amigas como Laura Tobón, Nina Rodríguez, Andrea Buitrago y la Toya Montoya. Además es muy usual ver cómo se muestra en su faceta de madre con su única hija Olivia de seis años, y de esposa con su pareja, el empresario Maurizio Mancini.

Sin embargo no era muy usual ver a la cartagenera de 38 años dar detalles de su vida privada, hasta ahora. En un sentido video, Piñeres habla de una situación íntima y de salud que sufrió hace unos años: “Esto que les voy a contar uno de los secretos mejores guardados (...). Yo fui contagiada por el virus del Papiloma Humano (VPH). Sí, qué pena tan horrible decir que yo tuve una enfermedad de transmisión sexual”.

“Lo más difícil de ese contagio es que se me convirtió en un pre cáncer de cuello uterino”, siguió contando Julieta enfatizando que esto fue una dificultad para ser madre, que es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes y que puede tener hasta 10 años de incubación.

Julieta Piñeres. - Foto: Fucsia.co

A su vez, Piñeres aseguró que la intención de su video era que a través de su historia pudiera ayudar a otras mujeres y recordó lo importante que es hacer chequeos regulares con el ginecólogo: “Como mujer, mamá como paciente, vengo a pedirles el favor de que se informen y consulten a sus especialistas para poder prevenirlo”.