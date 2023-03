La dolorosa imagen que se mostró en ‘Soy Georgina’ y que ha conmovido las redes

En los últimos años, Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más famosas del mundo. Luego de conocer y enamorar a Cristiano Ronaldo, siendo para muchos el mejor jugador del planeta y a su vez es la persona con más seguidores en Instagram, el mundo parece estar a sus pies.

Aunque no cabe duda que gran parte de su fama se ha debido a la visibilidad que le da el estar con el futbolista, esta mujer argentina criada en España asegura que tiene más de una fuente de ingresos y que no siempre depende de Cristiano.

La vida de Georgina se ha vuelto el cuento de hadas que muchas quisieran tener. Cuando apenas tenía 22 años, esta mujer trabajaba en una tienda Gucci ubicada en el corazón de Madrid, en España, y en una ocasión entró Ronaldo. El jugador quedó encantado con la belleza de Georgina y ella también se sintió intimidada por el deportista. Esto dijo la famosa de 29 años sobre su pareja, el cual tiene 38 años de edad:

“Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él. Sentí mariposas. Yo soy muy vergonzosa, pero no fue de repente, pasó tiempo. Él es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia”.

Aunque la pareja de Cristiano muestra una vida envidiable, lo cierto es que no todos sus días junto al futbolista han sido buenos y así lo reveló hace poco con una conmovedora escena.

Georgina Rodríguez saltó hace unos años a las pantallas con la serie autobiográfica llamada ‘Soy Georgina’, la cual está en streaming gracias a Netflix y llegó el pasado 24 de marzo a su segunda temporada. Gracias a esta producción muchos han podido conocer algunos detalles de cómo es la vida privada de Cristiano Ronaldo, su familia, y en especial de su pareja, Georgina Rodríguez.

A través de ‘Soy Georgina’ la española ha dado a revelar algunas situaciones de su día a día como un extraño lugar en el que tuvo intimidad con Cristiano: “Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa”, dijo Georgina debido a que se había tatuado los brazos.

“Estaba súper rallada con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba hasta los cojo... de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: ‘Me rindo’”. En ese momento uno de sus amigos le dice “El amor lo podríais haber hecho en la cama, no en el spa”, a lo que Georgina contesta en medio de risas.: “No, lo hicimos allí”.

Sin embargo, hay otras anécdotas que no son tan felices. Una de ellas fue retratada por el periodista español Juan Sanguino, quien con detalle aseguró que una de las facetas más importantes para Georgina es su maternidad.

“Hay pocas imágenes en todo el catálogo de Netflix tan desoladoras como Ivana, la hermana de Georgina, apresurándose a quitar del dormitorio de los bebés la mitad de todos los objetos que eran par (dos ositos, dos cunas, dos capazos) y desvistiendo la habitación de todo atisbo de color azul antes de que ella vuelva del hospital. La logística de lo innombrable”, expresó al recordar la pérdida que sufrió la famosa del mellizo de su hija Bella, pues el bebé murió en el parto.