La Segura vivió momentos de pánico cuando su tocador se le vino encima

Natalia Segura, más conocida en el mundo de las redes sociales como La Segura, es una de las creadoras de contenido más famosas del país, no solo por sus videos cómicos y exagerados, sino por la historia de vida que tiene, en la que no solo hay un proceso de superación personal de admirar, sino también un tema médico que al día de hoy la sigue aquejando y la ha mantenido alejada por varios lapsus de tiempo grandes de sus perfiles oficiales.

Aún así, ella sigue demostrando que son más las ganas de vivir y salir adelante que cualquier obstáculo que se le presente en la vida, por eso sigue divirtiendo a sus más de 8.6 millones de seguidores, que no solo le piden contenido día a día, sino que también le demuestran su amor y admiración en cada publicación que haga, ya sea en su perfil o en las historias que les deja lo más seguido que le es posible.

Y La Segura no solo muestra videos producidos con su equipo de trabajo o fotos donde se le ve muy sexy mostrando sus atributos físicos en bikinis diminutos y ropa muy ajustada, también revela situaciones que suceden sin previo aviso y que la cogen desprevenida, al punto de dejarla tirada en el piso pidiendo auxilio, como le sucedió en los últimos días.

En una de las historias, La Segura mostró un día en el que ella estaba muy de afán maquillándose y arreglándose como siempre lo suele hacer, para cumplir con todos los eventos y proyectos de trabajo que le exigen tener una imagen casi perfecta la mayor parte del tiempo.

Mientras se maquillaba y peleaba contra el tiempo, pues estaba muy retrasada para cumplir con su cita, la caleña empezó a abrir los cajones del tocador donde se estaba arreglado buscando algunos de los productos que ella usa cuando se pinta su rostro, como delineadores, rubores, sombras, rímel y demás. En dicha búsqueda, abrió más cajones de los que debía y cuando menos pensó vio que el espejo, los soportes de vidrio y todos sus aparatos cosméticos y demás se le venía encima sin razón alguna.

La caleña tuvo el percance mientras se alistaba para una reunión.

“Mana, estaba yo aquí muy tranquilita dándole al maquillaje, ¿sí me entiende? Resulta que ese beauty yo no sabía que no estaba empotrado y cuando uno abre la cantidad de cajones que tiene, a la misma vez, claramente el hijuep*rra se viene para adelante. Y como yo iba para una reunión, bebé, estaba asaradísima y fue una milésima de segundo que yo me quedé sola… Abrí todos los cajones a la misma vez buscando algo y claro, se me vino encima el hijuep*rra con todo el maquillaje”, resaltó la vallecaucana en sus historias de Instagram.

Al verse con el mueble encima y todo su maquillaje cayendo en cámara lenta, la influencer atinó a atajarlo con sus manos con la mayor fuerza que pudo y ella, mientras pedía auxilio a gritos, logró sostener todo el tocador mientras sus amigos y colaboradores llegaban a salvarla, pues de no ser así la creadora de contenido iba a terminar con el vidrio de soporte en sus piernas.

La caleña logró evitar un accidente mayor y cuidó su salud al mismo tiempo.

“Dios me dió fuerzas… Yo parecía el man de Crepúsculo sosteniendo la camioneta, ¿se acuerdan? Yo no sé cómo luché con mi vida… Se los juro que yo solo pensaba, primero, que no puedo caer en el dolor de siempre porque me podía empeorar, y segundo, mami, la ‘vidriesisa’ que se hubiera quebrado, o sea, no tiene nombre… Así me va en la vida”, añadió la caleña, quien logró obtener las imágenes grabadas del momento gracias a una de las cámaras de seguridad que hay en el lugar.