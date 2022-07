¿La venganza de Piqué? La amiga que él les presentó a sus hijos y su estrategia en el divorcio

La cantante quiere dejar Barcelona e irse con sus hijos a Miami, pero no puede hacerlo. Estas son las razones.

En la larga telenovela en que se ha convertido la separación de Shakira con Piqué, esta semana sucedió uno de los hechos más duros para la barranquillera: la prensa registró cómo los dos pequeños hijos de Shakira conocieron a la ‘amiga especial’ de su papá, Gerard Piqué, durante el evento el Balloon World Cup.

El encuentro deportivo fue organizado por Ibai Llanos y el futbolista, basado en un juego en el cual el objetivo es no dejar caer un globo. La actividad que se viralizó en Tik Tok durante la pandemia era el motivo de la cita. En la edición 2021, Gerard estuvo acompañado de Shakira, quien se caracterizó por llevar un vestido que captaba las miradas. En esta ocasión, Shakira no fue invitada. El futbolista estaba con sus hijos y su nueva amiga.

El hecho se viralizó de inmediato. Según datos que se arrojaron en las Mamarazzis, pódcast de El Periódico, “supimos los planes que hicieron el domingo. Gerard Piqué estuvo con sus hijos en el mundial de globos que organiza (…) El futbolista habría hablado con Shakira de repartirse el fin de semana. Resulta que estaba esta chica, ella estaba vestida de color negro, en ningún momento se escondieron, y se le pudo ver hablando con los hijos de Shakira”, aseguraron las periodistas.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicó Shakira luego, en un comunicado de hace unas semanas cuando se hizo pública la ruptura. Pero el único pedido que tenía, no se cumplió: los niños han sido el eje de todo.

La talentosa barranquillera ha estado en la mira pública. “Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor”, dice la cantante en su éxito Antología.

Ahora que se acabó el amor, Shakira y Piqué se encuentran lidiando con una disputa legal por la custodia de sus hijos: Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak, de siete y nueve años. Shakira quiere irse lejos de Barcelona, pero no puede hacerlo. ¿Por qué?

La principal razón son los dos niños, la luz de los ojos de la colombiana. El 22 de enero de 2013 en Barcelona nació Milan. El pequeño vino al mundo en la Clínica Teknon a las 21:36 horas y pesó tres kilos, según informó la clínica en su momento.

El baby shower fue un evento virtual y los participantes podían conocer los retos a los que se enfrenta la primera infancia. Gracias al evento y las donaciones, más de 80.000 niños recibieron vacunas contra la polio, 200.000 bebés sales hidratantes y 3,8 toneladas de comida fueron repartidas por Unicef en beneficio de los niños en situación de pobreza.

Dos años más tarde, el 29 de enero de 2015, a las 21:54h, nació en Barcelona, España, el segundo hijo de Shakira y Piqué. Milan Piqué Mebarak fue dado a luz en la misma clínica que su hermano. El baby shower tuvo el objetivo de ayudar a los niños y niñas del mundo. En esa ocasión, Shakira y la Unicef consiguieron 3,8 toneladas de alimentos terapéuticos, 80.000 vacunas y 1.000 mosquiteras.

Los dos padres tienen un amor enorme por los niños. Piqué ya ha dejado saber que nunca firmará la custodia de los niños si su residencia es en otro país. El jugador tiene presente que un océano de distancia, si el destino de ella es Miami, puede romper los lazos que tienen.

Ella tiene una mansión en Miami, avaluada en 15 millones de euros, a la que quiere irse con sus hijos, pero ese deseo es muy difícil de cumplir en este momento.

La pareja ha tenido una relación con altibajos. Según un informe del portal 20 minutos, Piqué le ha sido infiel a Shakira en más de una ocasión. Ahora, se ha visto a Pique con una amiga muy cercana. Los pequeños ya conocen a la ‘amiga especial’ del futbolista.

mencionó la periodista española Lorena Vázquez durante balloon world cup " Me imagino que como una compañera más. Yo dudo mucho que la haya presentado como su pareja "

La joven con la que sale el defensa del FC Barcelona es una mujer de 22 años. Su nombre empieza con la letra “C” y trabaja en la empresa de Gerard Piqué, Cosmos Global Holding H. L. “Esta chica tiene su cuenta de Instagram privada”, mencionó la presentadora Laura Fa, miembro del Mamarazzis.

Aún se desconoce la identidad de la ‘amiga especial’, pero se sabe que Shakira habría pagado detectives privados para descubrir la infidelidad.

Shakira es conocida por la frase “sigo olvidando que debería dejarte ir”, que pertenece a la canción Can’t Remember to Forget You que hizo en dueto con Rihanna, pero esa tesis no parece ser fácil para ella en este momento.

Problemas con el fisco

La custodia de los niños no es el único problema para dejar España. Shakira se encuentra en procesos legales con el organismo tributario español. Según datos de AFP, la Fiscalía le atribuye a la cantante seis delitos de fraude fiscal en impuestos de renta y patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014.

La cantante y el futbolista han tenido problemas con el fisco español, con acusaciones de fraude y evasión impositiva. El 26 de mayo, la justicia española desestimó un recurso interpuesto por la colombiana para que se archivara la causa en su contra por el supuesto fraude fiscal por el que es investigada. La cantante comparece ante las autoridades por, supuestamente, no haber pagado 14,5 millones de euros a la Hacienda española, el juicio continúa, según AFP.

Según la versión de Shakira, ella vivía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con Piqué, pero mantuvo su residencia fiscal en las islas Bahamas hasta 2015, declara la agencia internacional AFP.

En cuanto al futbolista del FC Barcelona, el Tribunal Supremo de España anuló en diciembre una condena que lo obliga a reembolsar 2,1 millones de euros a Hacienda por presunto fraude en la tramitación de sus derechos de imagen.

La historia comienza seis años atrás, cuando el tribunal administrativo concluyó que Piqué había “simulado” la cesión de sus derechos de imagen a su sociedad Kerad Project para pagar menos impuestos en los años 2008, 2009 y 2010. “La omisión de la declaración en España de tales rendimientos fue, al menos, culposa o negligente”, señaló la Audiencia Nacional en la decisión de mayo, según datos de DW.

Sin solucionar esos problemas, tampoco es fácil partir.

No todo es malo para la barranquillera

Tras las noticias sobre el declive de su relación, a la cantante le han llegado sonados pretendientes. El público recordó aquella ocasión en la que en una alfombra roja del estreno de la película The Man from U.N.C.L.E., cuando el protagonista de Superman, Henry Cavill, dejó de responder a su entrevista por voltear a ver a la cantante colombiana y preguntar: “¿Esa es Shakira?”.

El reconocido actor Chris Evans habló de Shakira y el rumor que surgió tras haberse seguido mutuamente en Instagram. Esto dijo sobre la cantante colombiana: https://t.co/TTjrmlz3HY pic.twitter.com/cjGtr6Uoyu — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2022

También, Chris Evans, actor que interpreta al Capitán América, sigue a la cantante en su cuenta de Instagram desde hace unos días, justo cuando estalló el escándalo de su separación. Por esto, muchos de sus fans hispanohablantes aseguran que está interesado en la colombiana.

Durante una entrevista para el estreno de la película Lightyear, admitió que, aunque no conoce personalmente a la colombiana, sí es un gran fan de su trayectoria, dijo el actor para Telemundo.

Para Shakira, los admiradores no paran y hasta reviven los viejos amores. Shakira y Antonio de La Rúa estuvieron juntos durante 11 años y tras su separación ella inició su vida con Piqué. Recientemente, los presentadores del formato llamado Chismes No Like mencionaron que “Mr. De la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído, y le dijo: ‘Hay que recordar viejos tiempos’”.