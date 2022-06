La verdadera razón por la que Marbelle se alejó de su hija Angie

La cantante vallecaucana ha estado en medio de varias polémicas en lo corrido del año debido a sus constantes comentarios políticos, en los que ha defendido abiertamente a la derecha y ha sido una crítica constante de la izquierda y del presidente electo Gustavo Petro, incluso haciendo varios comentarios racistas, machistas y clasistas contra personas pertenecientes al sector político del mandatario electo.

Pero además de sus ya frecuentes polémicas políticas del último tiempo, muchos se hacen preguntas sobre la vida personal de la artista, ya que es evidente que, a pesar de que tiene dos hijas, solamente se habla de Rafaella y poco se ve a Angie junto a Marbelle, por lo que han surgido fuertes rumores de que esto se debe a la condición sexual de su hija.

Por eso, la cantante tocó el tema de la relación que tiene con sus hijas y cómo maneja su rol como madre durante la invitación al programa La sala de Laura Acuña”, que es transmitido a través de YouTube.

“Yo me siento orgullosa de lo que son mis hijas, mucha gente piensa que de repente yo con mi hija mayor me he alejado por su condición sexual, que ella ya asumió con su pareja, cuando en mi casa realmente nunca existieron ese tipo de prejuicios. Sí, me alejé de Angie por temas que tienen que ver como mamá e hija, como con esas cosas con las que uno no está de acuerdo con los hijos y le dices ‘no te lo voy a patrocinar y eso no te lo voy a aplaudir’”, afirmó Marbelle.

Sin embargo, este tipo de respuestas ha generado que muchos seguidores de la cantante y usuarios de redes sociales sigan argumentando que la razón por la que Marbelle se alejó de su hija, es la ya conocida sexualidad de Angie, la cual en algún momento contó que su mamá no la había aceptado cuando le confesó su atracción por las mujeres y le presentó a su actual pareja.

Ante esto, Marbelle respondió que “la gente interpreta lo que quiere”, razón por la que para ella es complicado salir a explicar públicamente la situación. Aclarando que ella está muy a gusto con la condición sexual y las decisiones que ha tomado su hija mayor, por lo que no le da mucha importancia al hecho de que Angie sea gay.

“Yo no tengo problema con que mi hija sea gay, o sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me parece divino. Como respeto la vida de Rafaella y la forma en que ha decidido llevarla y decidió independizarse a los 16 años, y preferí no hacer de esto un paso traumático, sino decirle, hagámoslo juntas, quieres volar, abre las alas mi amor y dale porque aquí estoy yo para recibirte si te caes”, dijo la cantante en el programa digital.

Yina Calderón dijo que la vida le calló la boca a Marbelle, pero la defendió tras matoneo en redes

Algunos famosos han salido en defensa de Marbelle luego de la ola de burlas que ha recibido la cantante después de las elecciones presidenciales, asegurando que, así como Petro tuvo la oportunidad de ganar la Presidencia, aun siendo un exguerrillero, la vallecaucana también tiene derecho a quedarse en Colombia para iniciar un proceso de reconciliación con sus “enemigos políticos”.

Ese fue precisamente el mensaje que dio Yina Calderón, una de las influencers más reconocidas del país. La también DJ de guaracha aseguró que “Marbelle no tiene por qué marcharse a otro país, este es su país”, y añadió que si es por miedo al próximo gobierno, “Gustavo Petro no es un hombre rencoroso”.

Aun con esta defensa, Calderón también exhortó a Marbelle a aprender a respetar a las personas, recordando el episodio en el que la cantante comparó a la vicepresidenta electa Francia Márquez con King Kong; una situación que cientos de colombianos rechazaron, pues tildaron la analogía como racismo.

“Lo que sí debemos aprender es a no menospreciar, porque nunca sabemos cuándo la vida nos puede callar la boca. Hoy, Francia Márquez es nuestra vicepresidenta”, concluyó Calderón, en el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.