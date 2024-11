Laura Acuña anunció su regreso a la televisión colombiana: “La felicidad de llegar a mi casa”

Por estos días, la presentadora estuvo visitando México, para hacer parte de la nueva adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Sin embargo, la noticia que más llamó la atención en sus redes sociales fue el post que subió en donde se ve las instalaciones del Canal Caracol anunciando su regreso y describiéndolo como su casa.