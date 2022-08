Laura Acuña fue criticada por vestido que lució en ‘La Voz Kids’

Laura Acuña es una de las presentadoras colombianas más famosas del país, debido al recorrido que ha hecho en los medios durante varios años. Su larga trayectoria en los espacios colombianos inició en el programa matutino Muy Buenos Días, en donde generó un lazo importante con otras famosas y duró más de 13 años trabajando.

Allí conoció a Jota Mario Valencia, quien además se convirtió en su mejor amigo y fue nombrado como el padrino de sus hijos. Posteriormente, cuando el programa terminó en 2018, Acuña empezó a trabajar en el noticiero, en donde duró dos años y se abrió a la posibilidad de incursionar en un ámbito diferente.

Finalmente, tras 15 años en el canal RCN, la presentadora se despidió de este medio y aseguró que su ciclo allí había terminado. Aunque después de esto se comentó que podría estar en Día a Día, poco después se confirmó que se convertiría en presentadora de ‘La Voz Kids’ y llegaría para ponerle su toque al formato.

Críticas a Laura Acuña por polémico vestido en ‘La Voz Kids’

Recientemente, la presentadora fue muy comentada y criticada en redes sociales, debido al look que utilizó en uno de los más recientes capítulos del programa de canto. Y es que lo presumió en una de sus publicaciones de Instagram, en donde aparece junto a los jurados y sus equipos.

De acuerdo con las imágenes, su outfit no gustó absolutamente nada, y en las plataformas digitales se lo han hecho saber, no solo en Instagram, sino también en Twitter. A pesar de que el color es bastante elogiado y está en tendencia al ser un tono neón, las miradas se posaron sobre la forma y el estilo de la pieza que lució la celebridad.

Un internauta enfocó su comentario en la manera en la que eligen las prendas, pues asegura que en realidad no las escogen pensando en lo que a ella podría quedarle bien, sino en lo que está de moda. La persona comentó que los ‘outfits’ son “poco elegantes” y que están diseñados para mujeres mucho más jóvenes que las presentadoras.

“A Laura Acuña la viste su peor enemigo, las pintas no solo son poco elegantes, sino que además son para chicas mucho menores”, escribió en un trino, donde también se despacha contra Kany García y Andrés Cepeda.

@LaVozKidsCo A Laura Acuña la viste su peor enemigo, las pintas, no sólo son poco elegantes sino qué además son para chicas mucho menores.

Sobre el jurado:

Kanny, no le llega ni a Natalia Jiménez ni a FannyLu. Cepeda muy querido pero está está sacando a los mejores.

Nacho, bien — ℒℯℴ 🐈‍⬛@LaGata2711 (@Lagata2711) August 25, 2022

Esta no es la primera vez que comentan los outfits de la presentadora, pues en varias ocasiones los internautas han señalado que no les gustan los vestidos que usa, ni los looks que le preparan para cada capítulo. Sin embargo, también hay un grupo de personas que han halagado su imagen, destacando lo guapa y bella que luce actualmente.

Durante las últimas dos temporadas ha sido Laura Acuña quien está al frente de la situación, en compañía de Laura Tobón. Esto sucedió en 2021, abriéndole paso a Iván Lalinde, con quien parece que tiene una gran relación, como lo muestran en redes y la pantalla chica.

Lo cierto es que los comentarios por su trabajo no se han hecho esperar, y aunque varios se refieren a la manera en la que interactúa con los jóvenes concursantes, otros no han dejado pasar detalles como la manera en la que se viste y los comentarios que da.

Laura Acuña pasó ‘oso’ por confusión

De acuerdo con lo registrado en la transmisión, en la pantalla del escenario apareció la foto de un niño que era idéntico a Dandee, entonces la presentadora afirmó que el pequeño que estaba viendo no había cambiado nada en comparación a la actualidad. Sin embargo, los cantantes le hicieron la corrección, asegurando que se trataba del otro colombiano.

“Es Alejandro, es Cali”, le dijeron a la modelo, por lo que el otro integrante de la agrupación de música urbana le reiteró que tal vez se parecían “un poquito”.

“Cuando yo tengo el pelo más largo y menos mono nos parecemos más”, dijo el artista, puntualizando en que de pequeños eran iguales.