Hace algunos días, Laura Gallego, quien era la representante de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, renunció a la corona tras haber estado en el ojo de la polémica por un video en el que cuestionaba a quién se le debería ‘dar bala’ entre Daniel Quintero y Gustavo Petro.

Esto generó una gran cantidad de opiniones de los usuarios en redes sociales, quienes no estuvieron de acuerdo con las palabras manifestadas por la mujer.

Laura Gallego renunció al título de señorita Antioquia. | Foto: Instagram @lauragallegosolis / Montaje SEMANA

En entrevista con José Esteban Mora para Íntimo, la exrepresentante de Antioquia rompió el silencio ante su renuncia y explicó cómo se ha sentido tras ser tema de conversación y cuestionamiento a través de las redes sociales.

“‘Paraca’, me empezaron a decir ‘Miss Bala’. Me encantó ese apodo, o sea, a mí me decían ‘Miss Bala’ y yo me quería morir de la felicidad, pero no podía compartirlo. Yo decía claro, es que de verdad yo soy una bala, yo soy una bala respondiendo, soy una bala ayudando, soy una bala mentalmente, o sea..., entonces yo dije no, me encanta el apodo”, afirmó.

Agregó además que, a lo largo de los años, ha disfrutado compartir su postura política y no estaba dispuesta a guardar silencio ante la situación, especialmente ahora que se acercan las próximas elecciones presidenciales.

“Yo pensaba como bajarle el nivel durante el reinado, pero ya esto fue una prohibición completa y se viene un año electoral muy importante para Colombia y no, como dicen por ahí, no soporté, no soporté el silencio, no soporté quedarme callada [...]. Yo no soy el prototipo ni el estereotipo de reina perfecta, ni tengo las medidas perfectas y creo que si logré obtener el título de señorita Antioquia fue porque ya se fijan en algo mucho más allá de solo el físico”, mencionó la mujer.

@josestebanmora_ ¡MISS BALA! 👑 Luego de la polémica generada por un video que se viralizó en redes, donde aparentemente habría hecho comentarios sobre “dar bala” a políticos, #LauraGallegoSolís , Srta. Antioquia 2025, decidió renunciar a su título y explicó públicamente los motivos. #ÍNTIMO 🎤 ♬ sonido original - Jose Mora - ÍNTIMO

Por otro lado, dejó saber que no tiene deseos de aspirar a un cargo político, aclarando algunos rumores que se han generado desde distintos usuarios en las redes sociales.

“Tal vez sí voy a aprovechar que soy tendencia, que estoy en la mira del presidente Petro, del consejo de ministros, para visibilizar aún más mis causas y defender la democracia de Colombia, que tanto lo necesita en esta época”.

Por medio de la sección de los comentarios, una gran cantidad de usuarios se manifestaron y compartieron distintos puntos de vista con respecto a las palabras que compartió la mujer.