Laura Tobón mostró particular propuesta para dar regalos de Navidad sin endeudarse

Laura Tobón se ubicó como una de las presentadoras más seguidas de la televisión nacional, debido a la extensa trayectoria que construyó en los medios. Aunque ha estado ausente de las pantallas y los formatos de entretenimiento durante un tiempo debido al nacimiento de su primer hijo, Lucca Rodríguez, la también modelo no pierde la oportunidad de interactuar con sus seguidores y fanáticos, quienes están al tanto de los detalles de su vida.

En medio de la época de fin de año, la creadora de contenido despertó reacciones entre algunos de los curiosos de redes sociales, luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. La colombiana abrió la puerta para tocar distintos temas, entre los que destacaron las celebraciones de Navidad y los regalos para este día especial.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en una de las historias del perfil, Laura Tobón recibió una interrogante relacionada con los detalles que se daban en Noche Buena, enfatizando en qué opinaba de endeudarse para sorprender o complacer a los otros.

“¿Qué opinas sobre endeudarse en Navidad para complacer a los demás con regalos?”, se leyó en la casilla de preguntas.

La presentadora no dudó en responder y compartir una particular propuesta que implementó con su grupo de amiga, llevando una dinámica emotiva y significativa. Laura Tobón afirmó que no creía que fuera bueno endeudarse, pero había alternativas como ‘el regalo reciclado’, donde le entregaría a una de sus amigas un “tesoro” de sus pertenencias para que siempre lo disfrutara.

“Hmmmm creo que endeudarse no es la mejor manera de lograr un regalo especial! Por ejemplo, este año, con mis amigas, hicimos ‘regalo reciclado’. Un tesoro de cada una, se lo pasamos a la otra!”, afirmó en un post.

“Fue muy especial y diferente! Regalo reciclado”, agregó.

Laura Tobón recordó la manera en la que vivió su postparto y le dejó un detalle de Navidad a todas las mamás

Recientemente, por medio de una publicación que compartió en su cuenta oficial y personal de Instagram, Laura Tobón recordó que 11 meses atrás estaba viviendo uno de los momentos más retadores de su vida, al convertirse en mamá por primera vez.

“Hace 11 meses estaba viviendo uno de los momentos más retadores que he vivido como mamá: EL POSTPARTO. Tantas cosas que no sabía, pero que fui aprendiendo a medida que iba conociendo a mi bebé”.

La presentadora de Caracol mencionó que durante esta etapa hay varias cosas que se desconocen y que pueden ser más claras, cuando se cuenta con la ayuda de un profesional; es por esto que la presentadora, junto a Johnson’s Baby Colombia, diseñó un podcats que puede servir como acompañamiento para aquellas mujeres que se han convertido en mamás por primera vez o que incluso ya siendo madres quieren reforzar sus conocimientos.

La modelo aclara que por medio de esta herramienta se brinda información útil para las mamás, que tienen miles de dudas que surgen acerca del cuidado de su bebé y de ellas mismas, incluso Tobón aprovechó para mencionar que hubiese añorado tener esta información en sus manos durante su etapa de postparto; y es por esto que quiere compartir consejos con las madres que lo requieren.

“Cuánto me hubiera gustado un acompañamiento como el que logramos junto a @johnsonsbabycolombia con nuestro PODCAST #MasJuntos Cuidando a tu bebé, para darles a todas las mamás todo lo que necesitan saber, además con la visión de unos profesionales de la salud increíbles que nos ayudaron a lograr un excelente contenido. Escúchenlo en todas las plataformas de streaming. ¡Acá estoy para ustedes mamás! Feliz Navidad ❤️💚❤️💚”.