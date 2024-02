¿Le fue mal? Marcelo Cezán reveló las razones por las que se alejó de la actuación

En esta, incluso, actuó junto a la actriz colombiana Sofía Vergara, como lo recordó hace poco en una entrevista, donde mencionó: “Ojalá se acuerde de mí y no me deje en ridículo, qué tal le diga: ‘Hola, Sofía, ¿te acuerdas de mí?’, y me diga, ‘¿tú quién eres?’”.

Marcelo Cezán habló de las razones por las que se alejó de la actuación

“Como actor he tenido éxitos y fracasos, he logrado conectarme con algunos personajes y con otros no. No es mi primer talento, así como el fútbol, la música o el tenis; es un talento en el que debo esforzarme, debo ensayarlo, tener incluso coach, pero me encantaría volver, me apasiona actuar en este momento de mi vida, pero me parece una de las artes más complejas que hay”, expresó por medio de su cuenta de Instagram.