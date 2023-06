Lina Tejeiro dejó ver sus sensuales curvas y encendió las redes sociales

Lina Tejeiro es una de las actrices más seguidas por millones de colombianos en las redes sociales, sobre todo en instagram en donde ya suma más de 10 millones de seguidores

La artista llanera llama la atención del público por su gran carisma, su personalidad arroyadora, divertida su talento que ha demostrado en las en la pantalla chica así como en la pantalla grande.

De igual manera, la actriz se lleva decenas de elogios por su evidente atractivo físico, pues tal como lo ha dejado ver en las redes sociales, Lina cuida su cuerpo procurando una alimentación balanceada y con una rutina juiciosa de entrenamiento en el gimnasio, bien sea en un lugar con máquinas o en su propia casa.

Recientemente, la actriz compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías en donde dejó ver sus curvas y su tonificado cuerpo robándose decenas de comentarios, no solamente de sus amigos, quienes la halagaron por sus sensuales curvas, como Greeicy Rendón y Juan Pablo Barragán, sino también varios internautas que la llenaron de elogios.

Lina Tejeiro lució sus curvas al natural - Foto: instagram @LinaTejeiro

Dicho esto es importante recordar que la actriz, al igual que la presentadora Jessica Cediel y otras modelos, hace algunos años utilizó biopolímeros en sus glúteos, lo que le causó un gran daño a su organismo, por lo que tuvieron que retirarlas y esto le significó a la actriz un proceso quirúrgico y postoperatorio muy complejo en su vida personal por lo que ha compartido con sus seguidores el proceso que ha tenido que vivir en los últimos años.

Lina Tejeiro. Foto: Twitter @Lina_Tejeiro. - Foto: Foto: Twitter @Lina_Tejeiro

Incluso en las últimas semanas estaba viviendo un proceso de recuperación tras la última cirugía para retirar los biopolímeros que quedaban en su cuerpo, porque estos le afectaron muchísimo en la salud, con sudoración y adormecimiento en una de sus piernas.

Sobre el particular, Lina en una dinámica de preguntas afirmó: “No, si supiera, es que no les he contado… Ayer fui donde mi cirujano y me dijo que prácticamente ya me daba de alta. Me decía ‘prácticamente’ porque pues, cualquier cosa puede llegar a pasar con los biopolímeros, pero al parecer todo está perfecto, va a continuar perfecto y entonces ya puedo hacer mi vida normal, mi recuperación está perfecta… Volví”.

Lina Tejeiro posó junto a 'modelos' muy especiales. - Foto: Instagram @linatejeiro

Asimismo, alguien le preguntó qué le gustaba más, si estar con pareja o soltera, asunto que la llanera no dejó en el aire y aclaró de una forma muy sutil, pero contundente, haciendo la salvedad que prefiere estar con el estado civil en el que se encuentra actualmente.

“Depende mucho de lo que uno realmente quiera en el momento… yo en este momento de mi vida estoy sola y me encanta como estoy ahora”, indicó.

“Hace unos meses hubiera dicho: ‘ay, no, ya quiero un novio’... Pero ya como me encuentro en este momento, me siento muy bien. Entonces por ahora digo que qué rico la soltería”, relató la actriz, dejando ver que se encontraba muy tranquila.

Asimismo, en esa misma dinámica, a la actriz le preguntaron si perdonaría una infidelidad, a propósito de las relaciones en las que ha estado la actriz, en donde, según se afirma, ha habido cachos, como coloquialmente se dice en Colombia.

“No, pero pues, claramente lo estoy diciendo desde una posición muy diferente, pues porque no estoy comprometida en ninguna relación y como mi corazón está bastante tranquilo, pues es muy fácil decir que no perdonaría una infidelidad”, indicó la artista.