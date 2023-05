Lina Tejeiro encendió las redes al mostrar sensual tatuaje que pocos le habían visto

Lina Tejeiro se ha posicionado como una de las mujeres más populares de la farándula colombiana, principalmente por su trabajo como actriz y su constante actividad en redes sociales.

En Instagram, por ejemplo, la también influencer cuenta con una comunidad de 9,9 millones de seguidores, con quienes interactúa frecuentemente realizando diversas dinámicas. En esta oportunidad, Tejeiro habilitó una caja de preguntas y respuestas para que sus fans le pidieran una foto o video de algún momento en particular.

Precisamente, uno de sus seguidores aprovechó la oportunidad para pedirle a Lina una fotografía en la que enseñara su tatuaje más sexy. La respuesta sorprendió a los internautas y encendió las redes, pues la actriz mostró el trazo más sensual que tiene en su cuerpo.

Lina publicó una fotografía en la que solo se cubre con una toalla, aunque dejó a la vista parte de su glúteo. De hecho, agregó una flecha para señalar su tatuaje más sensual, ubicado en esa parte de su cuerpo.

Lina Tejeiro mostró su tatuaje más sexy. - Foto: Imagen tomada de Instagram @linatejeiro

Dura reflexión de Lina Tejeiro sobre la violencia de género

La reconocida actriz hizo recientemente una publicación con un claro mensaje: la violencia en contra de la mujer.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lina Tejeiro se unió a la campaña mediática ‘Ni una menos’, con el firme objetivo de generar conciencia y sensibilizar a sus seguidores sobre los casos de feminicidio que se han presentado, con frecuencia, por estos días.

A su vez, la influencer aprovechó su mensaje de reflexión para recordar la cruel realidad que viven cientos de mujeres que son violentadas a diario.

Lina Tejeiro, actriz colombiana. - Foto: Imagen tomada de Instagram @linatejeiro

“Si un día de estos me matan, espero que sea entre lunes y viernes antes de las 7:00 de la noche porque la Fiscalía de la mujer solo trabaja hasta esa hora. Espero andar con pantalón flojo, camisa floja, sin maquillaje porque o si no dirán que yo lo estaba provocando o que yo me lo buscaba. Espero estar en el trabajo o en el súper, porque si andaba con una amiga o fiesta o de viaje dirán que yo me lo merecía porque andaba en la calle. Espero que me maten de día porque si es de noche dirán que si me hubiera quedado en mi casa, nada de esto hubiera pasado”, señaló la llanera en su video.

“Además, espero que me mate alguien que no conozca o con quien no me pueda relacionar, porque si es un conocido o un ex, seguro van a decir que yo le hice algo o que seguro yo me lo merecía o que fue mi culpa no haberme dado cuenta antes de que me podía matar. Ojalá el mismo día mis amigas corran a borrar las fotos con menos ropa de la normal en redes sociales y que borren mis fotos con amigos en fiestas, en vestido de baño para que no digan que me lo merezco por fiestera, vaga y exhibicionista. De lo contrario les dirán a mis papás que su hija merecía morir y que eso le pasó por descuidada y por pu$%&. No solo nos matan, nos culpan por nuestra propia muerte”, concluyó la actriz con su fuerte reclamo.

Los seguidores de la actriz no dudaron en comentar y reaccionar ante mensaje que envió, dividiendo la opinión de los usuarios, porque mientras algunos apoyan la iniciativa de Tejeiro por crear conciencia, otro, por el contrario, le piden que dé su propia opinión al respecto.

Lina Tejeiro es reconocida por su trabajo como actriz y actividad en redes sociales. - Foto: Instagram @linatejeiro

“Por qué actúas y no haces tu propio argumento? ¿O dices lo que verdaderamente piensas?”, “GRACIAS!!! 🙏🏽 Definitivamente eres la reina del lipsync ❤️ pero además de eso te admiramos y amamos porque sabemos el corazón tan bello que tienes 👏🏽 aplausos de pie”, y “Dios mío! Fui la única que lloró viéndola? Triste nuestra realidad 😢”, fueron algunos de los mensajes.