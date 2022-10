Lina Tejeiro se confesó y reveló desde cuándo le gustaba Juan Duque

Una de las relaciones más conocidas y seguidas del momento es la de Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque, pues, desde un inicio ha sido una relación pública, incluso, el momento del “cuadre” fue conocido por todos los seguidores de la pareja y farándula colombiana.

Desde entonces, se han visto muchas noticias alrededor de la pareja e, incluso, algunas en las que se nombra a la expareja de la actriz, Andy Rivera.

En una reciente entrevista que Tejeiro realizó con “La Diva Rebeca”, Tejeiro no dejó nada a la imaginación y habló sobre varios aspectos de su vida afectiva, familiar, personal y hasta profesional. En el espacio, la actriz también reveló la atracción que siente por su actual pareja y algunos detalles que pocos conocían.

Tejeiro mencionó que a Duque ya lo había visto por sus distintas páginas, pero que no lo conocía, además, señaló que se había percatado de que en el momento el influenciador tenía pareja.

“Yo ya lo había visto por redes sociales, yo lo conocía por su página (Latiners) y lo tenía entre ojos y yo seguí su página de contenidos, pero no seguía su perfil privado; pero sí lo había entrado a chismosear, pero él tenía su pareja en ese momento y yo, bueno“chao”, me hice la loca...después, a los muchos meses lo vi en los cumpleaños de Aida y llegué y fue lo primero que vi y me pareció guapísimo y gracioso”.

Además, también señaló que ella entraba constantemente al perfil del paisa solo para ver si este ya la había comenzado a seguir, dejando al descubierto que su interés por el hombre venía de meses atrás y no fue algo tan reciente como muchos piensan.

A su vez, reveló que luego de verlo personalmente y conocerlo, su atracción se hizo más fuerte, sin embargo, nada prosperó hasta que dos meses después se empezaron a seguir en redes sociales y empezaron a reaccionarse a sus contenidos.

Esto llevó a que Duque en un momento le escribiera a Tejeiro que se veía muy guapa con un buzo que estaba usando en una historia que la actriz subió y, muy al estilo de la actriz, esta respondió asegurando que “ya no se lo iba a quitar”.

Fue de esta forma que iniciaron sus conversaciones y que, después de un tiempo, pasaron a WhatsApp, hasta que se convirtieron en novios.

Lina Tejeiro y Juan Duque, al ritmo de Bad Bunny, siguen con sus demostraciones amorosas

Los dos jóvenes no dudaron en dejar de lado el qué dirán y se concentraron en darle rienda suelta a esta oportunidad sentimental.

En medio de los contenidos que salieron a la luz, donde ambos reflejaron la química y atracción que sentían, más de un fanático se percató de las “dedicatorias” y menciones que se hacían en sus cuentas de Twitter. En las últimas publicaciones se logró detallar que la actriz y el intérprete de X ti lo digo recurrieron a los nuevos temas de Bad Bunny para coquetearse y demostrar lo mucho que se quieren.

Según se aprecia en los perfiles oficiales de los colombianos, Tejeiro fue la primera en utilizar la famosa canción Ojitos Lindos, del álbum Un Verano sin ti, para dedicar unas amorosas palabras al artista y lo mucho “que la tiene enredada” con esa historia que crearon.

“Hola, con intención de cantarte Ojitos Lindos en el concierto de Bad Bunny”, escribió la artista en un trino, para luego subir un video en su cuenta de Instagram, donde se le ve bastante emocionada mientras canta la letra.

Ante este mensaje, Duque reaccionó y agregó otra respuesta, enfocándose en otro tema de este lanzamiento musical y el “perreo” que le gustaría disfrutar con su pareja.

“Pero también hola, con intención de perrear Me porto bonito”, señaló el paisa.