“Llueva, truene o relampaguee”: el video con el que Shakira demostró una habilidad desconocida hasta ahora

Algunos vieron la mudanza de Shakira a Miami como una derrota, pero la colombiana les ha demostrado que está mejor que nunca. Además de retomar su carrera, colaborando con músicos de renombre, volvió a tener vida social.

A la cantante se le ha visto asistiendo a la Fórmula 1, apoyando a Miami Heat en la NBA y hasta de fiesta, algo poco usual cuando vivía en Barcelona, donde se concentró exclusivamente a vivir pensando en su familia, aun cuando se olvidara de ella. Pero no es lo único, los últimos días ha estado demostrando lo bien que le va surfeando.

Shakira asiste al tercer juego de las finales de la NBA de 2023 entre los Denver Nuggets y los Miami Heat el 7 de junio de 2023 en el Kaseya Center de Miami, Florida. - Foto: Getty Images via AFP

Este 20 de junio, por ejemplo, subió un reel en el que se le vio dominando el mar sobre la tabla de surf y probando nuevas figuras sin temor, aun cuando las condiciones climáticas no fueron las mejores. Las nubes estaban grises, anunciando la tormenta.

“Trabajando en nuevos trucos. Suelta la rodilla”, escribió la colombiana, como descripción del video.

Ya en la grabación, escribió: “Llueva, truene o relampaguee”, y razones tenía para hacerlo, desde el interior de la lancha en la que acompañan a la colombiana a surfear, enfocaron lo gris que se veía la costa y la manera en que soplaba el viento.

La publicación, como era de esperarse, sumó cientos de miles de me gusta, y comentarios exaltando lo talentosa que es la colombiana, no solo para la música, como lo demostró desde joven, sino para este tipo de deportes, que no son para cualquiera: además de valor para practicarlo, se necesita equilibrio.

Entre los comentarios destacados, sobresalen: “Y yo con 24 quejándome por el dolor de espalda”, “pareciera que en sus años de matrimonio estuviera presa” y “cuánto talento en una sola persona, eres una mujer súper bendecida. Dios siga llenando tu vida de luz cada día, te lo mereces”.

Shakira y Hamilton, ¿por qué no confirman la supuesta relación?

La posibilidad de un romance entre Shakira y Lewis Hamilton no solo tiene impacientes a los colombianos, como algunos podrían llegar a imaginar, sino al mundo entero y, en especial, a la prensa rosa española, que no le pierde el rastro a la cantante.

Acerca de la supuesta relación entre la artista y el piloto de Fórmula 1, indagó Lorena Vásquez, una de las periodistas del programa televisivo Y ahora Sonsoles. Según ella, el entorno más cercano de Shakira ha confirmado que estén juntos, como tampoco lo han negado.

Shakira y Lewis Hamilton. - Foto: Foto referencia

Lo que llamó la atención de la conversación entre Lorena Vásquez y los allegados de Shakira es que sugirieron que la información de la revista People, sobre la supuesta ilusión de la barranquillera por Hamilton, era correcta.

Pero, ¿por qué no confirmar que están saliendo, de la misma manera en que lo hizo Piqué con Shakira en 2022 luego de semanas de rumores?

“No la quieren confirmar, están esperando el momento idóneo. Ellos me preguntaban si creía que la revista People tiene buena reputación. Yo les contestaba que sí, siempre tienen buena información. Y ellos me decían, pues ya está”, comentó Vásquez.

Lewis Hamilton y Shakira, departiendo con unos amigos en una fiesta en Barcelona. - Foto: Foto: Twitter

Pero el interés amoroso de Shakira en Lewis Hamilton no fue el único tema que tocaron las mamarazzis en Y ahora Sonsoles. También se refirieron a un reciente desencuentro entre Shakira y Piqué. La razón: ella supuestamente no permitirá a Milan y Sasha acudir al matrimonio de su tío, dado que el evento estaba por fuera de la fecha que deben compartir con su papá.

“Hace unos días publicábamos la boda del hermano de Piqué, que será el 23 de junio, fecha muy cercana para que Gerard Piqué devuelva a sus hijos con Shakira, ya que la fecha pactada es el 19 de junio. Nos ha sorprendido muchísimo que no dejara que sus hijos fueran a la boda de su tío. Lo lógico hubiera sido que fueran, pero Shakira no lo ha facilitado”, comentó.