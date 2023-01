Los dos errores que llevaron a la exprotagonista de Nuestra Tele, Katerine Peláez, a una cirugía de urgencia

Luego de que anunciara que la cirugía a la que fue sometida por una infección en una de sus orejas fue un éxito, la empresaria y exprotagonistas de Nuestra Tele, Katerine Peláez, publicó en su Instagram un mensaje invitando a reflexionar y señalando dos de los errores, que a su juicio, la hicieron sufrir esta emergencia.

“Siendo instrumento de DIOS, para tocar el corazón de muchas personas, que como yo, lo que ya tienen, no es suficiente! Siempre estamos viendo el vaso medio lleno y pretendemos más y más… Hoy entiendo y acepto las consecuencias de mis actos, porque no hay nadie más culpable que YO MISMA!”, comenzó diciendo la paisa en su publicación en Instagram.

Luego, indicó que asume la responsabilidad por lo que vivió con su oreja al realizarse una nueva perforación y allí entregó razón del erro número uno que cometió; según contó, intentó drenarla con ayuda de familiares para detener la infección, pero esto lo que hizo fue aumentar el problema.

“Nadie, absolutamente nadie, puede responsabilizarse por mis decisiones! A mitad de diciembre decidí hacerme una perforación en la oreja, sin saber que se me iba a complicar, pues ya me había hecho muchas con anterioridad y me había ido súper bien. El error más grande mío, fue molestarme la perforación una y mil veces y con ayuda de otros familiares, supuestamente para drenarlo”, explicó la empresaria en su mensaje.

Katerin Peláez exparticipante de Protagonistas de RCN denuncia robo en su almacén en Medellín - Foto: Instagram: @katerinpelaezp

En seguida, la antioqueña explicó que el haberse automedicado fue el otro error que complicó su situación.

“El siguiente error más grande mío, fue automedicarme para evitar ir al médico. DIOS nos llama con amor o con dolor y hoy con dolor, un dolor insoportable en mi oreja, les puedo decir que me arrepiento como nunca, por querer más de lo que ya tengo… Esto aplica para todo en la vida Confundimos la felicidad con el que más tiene y es más feliz quien menos necesita!”, concluyó la paisa.

¿Qué fue lo que le pasó a Katerine Peláez?

La celebridad contó en sus más recientes historias en Instagram el drama que sufrió por cuenta de una perforación mal hecha que se hizo en una de sus orejas, razón que la llevó a ser operada de inmediato.

En los videos que subió la antioqueña, relato el paso a paso de lo que tuvo que vivir y, al final, entregó un mensaje a sus seguidores invitándolos a ser más conscientes del cuidado de la salud.

Las primeras imágenes muestran al doctor otorrino Jorge Pineda entregándole un diagnóstico desalentador a la paisa, quien mientras grababa, no pudo evitar el llanto. En él, le indicaba el peligro que corría si no era intervenida de inmediato, por lo que Peláez tuvo que acceder a ser operada de urgencia.

Katerin Peláez pidió a sus seguidores dejar la ambición y cuidar su salud. - Foto: Captura Instagram: @katerinpelaezp

“¿Cuál es el peligro de esto? Que cuando se llena de pus o de sangre, separa la piel del cartílago y el cartílago se nutre es por la sangre que llega de la piel. Lo que le estoy queriendo decir es que si eso se separa por mucho tiempo, el cartílago se muere y la oreja pierde su forma y da una deformidad que se llama deformidad de coliflor o deformidad de la oreja de boxeador”, le explicó el galeno.

¿Cómo le fue en el procedimiento a Katerine Peláez?

Luego de varias horas, a través de sus historias en Instagram, la paisa reapareció y explicó cómo le fue; al principio señaló que pese al buen trato y al trabajo del cuerpo médico que la atendió, la anestesia no pudo evitar que sintiera dolor; sin embargo, aseguró que el procedimiento realizado en una de sus orejeas había sido todo un éxito.

Luego de esto, quiso compartir un mensaje con sus seguidores en el que hizo dos reflexiones importantes; en la primera los invitó a no ser ambiciosos, pues considera que el hecho de querer más y más perforaciones la llevaron a padecer este problema de salud.

“Pasaba por acá a contarles cómo me fue. Bien. Que uno esté vivo es una gran bendición. No saben lo doloroso que fue. Allá en la clínica el Rosario fueron muy especiales conmigo. Fue muy doloroso porque hubo un punto en el que la anestesia no me obró, entonces sentí demasiado eso”, dijo la empresaria en la primera parte de su video.

“Sé que el señor me está utilizando como un instrumento para llegar a muchos de ustedes que a veces nos pasa, que siempre vemos el vaso medio lleno, siempre queremos más y es allí donde fallamos como seres humanos, porque eso es ser ambicioso. Quería más perforaciones. No me fueron suficientes las seis que ya tenía, le agradezco a Dios porque sé que me está utilizando como instrumento para darles un mensaje, sobre todo a las jóvenes, que siempre vemos el vaso medio lleno, nunca nos es suficiente con lo que ya tenemos, esto nos hace restarle valor a lo bendecidos que somos”, agregó.

En la misma historia y para finalizar, les pidió a sus seguidores cuidar de su salud, pues señaló que a pesar de tener muchas cosas, cuando esta falta es imposible seguir adelante.

“Cuídense mucho, la salud es todo. Usted puede tenerlo todo en la vida, pero si no tiene salud no tiene absolutamente nada”, concluyó la mujer, que aprovechó a los seguidores que le enviaron mensajes de recuperación.