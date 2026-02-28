Gente

Los signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en marzo de 2026; tendrían golpe de suerte

Los afortunados serían guiados en el tercer mes del año y recibirían una sorpresa.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
28 de febrero de 2026, 4:32 p. m.
Signos del zodiaco que tendrían suerte en marzo 2026.
Signos del zodiaco que tendrían suerte en marzo 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

El 2026 arrancó con una energía particular, abriéndole la puerta a miles de preguntas en cada persona. Muchos creyentes de la astrología depositaron sus expectativas en las vibras de este tiempo, esperando cambios inesperados.

Marzo de este año se perfila, según lecturas y análisis energéticos, como un mes especialmente favorable para la suerte y los movimientos sorpresivos en el plano económico. Astrólogos y expertos se encargan de enviar mensajes, revelando números de la suerte para ciertos momentos específicos.

SEMANA consultó a la inteligencia artificial para saber cuáles serán los signos del zodiaco que contarán con un golpe de suerte y se quedarían con el premio mayor de la lotería durante el tercer mes de 2026, basándose en análisis de dicha herramienta.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Según se observó, los afortunados que podrían llevarse este jugoso regalo serían los nacidos bajo los signos de Tauro, Leo, Escorpio, Sagitario y Piscis.

Gente

Pareja de Juanda Caribe se pronunció tras rumores de infidelidad; aclaró decisión que tomaría: “Me enteré como todos”

Gente

Ella es Laura Dicelis, pareja sentimental de Raúl Ocampo; así dejó en evidencia su unión

Gente

Medellín canta por Yeison Jiménez: el homenaje que nadie quiere perderse

Gente

Presentadores de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ revelaron en SEMANA si les molesta que los comparen con Valentina Taguado

Gente

El billete de $50.000 con la cara de Diomedes Díaz que desató furor en redes

Gente

¿Qué es Mercurio retrógrado en Piscis y por qué genera tanta inquietud?

Gente

Deepak Chopra, el exitoso gurú del bienestar, salpicado por el caso de Jeffrey Esptein, nuevos correos salen a la luz

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 27 de febrero

Gente

Horóscopo de este viernes, 27 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 26 de febrero

Signos que ganarían la lotería en marzo 2026

En primer lugar está Tauro, que aparece como uno de los grandes favorecidos del mes. Para los nacidos bajo este signo, marzo podría traer una recompensa inesperada, especialmente si confían en números recurrentes o fechas importantes de su vida.

En cuanto a Leo, también figura entre los signos con mayor brillo en temas de azar. La herramienta asegura que los análisis ubican a este signo beneficiado por decisiones impulsivas que, lejos de ser un riesgo, terminarían jugando a su favor.

En el caso de Escorpio, marzo marcaría un punto de quiebre económico, donde una jugada aparentemente simple podría transformarse en un premio mayor. La intuición, una de sus principales fortalezas, sería clave para elegir el momento adecuado.

Signos del zodiaco que recibirán dinero.
Signos del zodiaco que recibirán dinero. Foto: Getty Images

Sagitario, signo de fuego, tendría altas probabilidades de acertar en sorteos o rifas, especialmente hacia la segunda mitad del mes, cuando la energía planetaria favorezca los riesgos calculados.

Por último, Piscis destaca con su sensibilidad y conexión espiritual, que le permitirían captar señales y corazonadas certeras. La inteligencia artificial recomienda que confíe en su instinto, ya que podría ser el canal que lo conduzca a una sorpresa económica.

Pese a los resultados que se arrojaron, es clave entender que la astrología no cuenta con un sustento científico. La recomendación general es jugar con moderación, pero sin dejar de creer en la fuerza de la suerte y la energía que rodea a cada persona.

Estas especulaciones pueden ser tomadas por cada persona, dependiendo si es creyente de estas prácticas.

Más de Gente

Juanda Caribe y su pareja

Pareja de Juanda Caribe se pronunció tras rumores de infidelidad; aclaró decisión que tomaría: “Me enteré como todos”

Raúl Ocampo y Laura Dicelis

Ella es Laura Dicelis, pareja sentimental de Raúl Ocampo; así dejó en evidencia su unión

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Medellín canta por Yeison Jiménez: el homenaje que nadie quiere perderse

¿Qué hay pa' dañar? - Valentina Taguado

Presentadores de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ revelaron en SEMANA si les molesta que los comparen con Valentina Taguado

La imagen del billete intervenido con el rostro de Diomedes Díaz circuló en Instagram y generó debate entre seguidores y curiosos.

El billete de $50.000 con la cara de Diomedes Díaz que desató furor en redes

Mercurio retrógrado: así afectará a los signos del horóscopo los últimos días de abril

¿Qué es Mercurio retrógrado en Piscis y por qué genera tanta inquietud?

Deepak Chopra, el exitoso gurú del bienestar, salpicado por el caso de Jeffrey Esptein, nuevos correos salen a la luz

Sebastián Villalobos inició creando contenido en YouTube en 2011. Hoy acumula más de 10 millones de seguidores en Instagram y más de 3 millones en TikTok.

Sebastián Villalobos habla sobre sus expectativas en Masterchef Celebrity y su primera película, “se viene un temporada interesante”

Vásquez ha recibido premios como el Alfaguara de Novela, el Simón Bolívar, el Real Academia Española, entre otros. Fue finalista del premio International Booker.

“Abelardo de la Espriella llama a destripar a la izquierda”, el escritor Juan Gabriel Vásquez habla sobre el ambiente electoral en Colombia

Noticias Destacadas