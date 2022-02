Luisa Fernanda W dio su tajante posición sobre el tema del aborto

Son varios los famosos que han decidido hablar sobre el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en Colombia hasta la semana 24 del embarazo. De acuerdo con la Corte, cualquier mujer que desee abortar su bebé podrá hacerlo antes de los seis meses del embarazo, sin necesidad de explicar la razón que la llevó a tomar esta decisión, ni mucho menos ser castigada por someterse a este procedimiento.

Sobre el tema habló la influencer y empresaria, Luisa Fernanda W, quien trató de ser diplomática con su opinión sobre el tema de la despenalización del aborto en el país. Para comenzar, la también cantante explicó que hablar sobre esta situación es bastante complicado, ya que es un tema “delicado” que abarca muchos sentimientos y momentos específicos de la vida de una mujer.

“Yo, Luisa, no abortaría; a no ser que esté en una situación de riesgo”, aseguró Luis Fernanda, no sin antes mencionar que esta es una decisión que ella tomaría de forma muy personal, teniendo en cuenta que su realidad es diferente a la de muchas mujeres en Colombia. Por esto, la influencer manifestó que “no soy nadie para juzgarlas”.

“Por otra parte el aborto es un acto que se viene practicando hace muchísimos años y que hoy día ya no se puede detener”, añadió.

No obstante, para ella, con base en sus pensamientos y creencias, “desde que un corazón empieza a latir, ahí ya hay un humano”, por lo que difiere de la opinión de muchas personas que dicen que en los primeros meses la criatura es solo un feto que no puede verse como un ser humano.

Sin embargo, aclaró que esta, como muchas decisiones trascendentales para la sociedad colombiana, solo se podrá ver como “positiva” o “negativa” después de muchos años.

Las críticas a Taliana Vargas por declaraciones en contra del aborto

Otra de las famosas que habló en relación con este tema fue la ex-Señorita Colombia, Taliana Vargas, quien, contrario al pensamiento de varias de sus colegas, dijo estar en contra del fallo de la Corte, pues para ella, abortar un bebé a la semana 24 es un acto de crueldad humana.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) cinco se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y psicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”, escribió Vargas en Instagram, junto con un video en el que muestra su experiencia con seis meses de embarazo.

Cabe recordar que la también actriz ya ha vivido por partida doble la experiencia de ser madre: primero con Alicia María Eder, que nació en 2019, y luego con el pequeño Antonio Alejandro Eder, en 2020.

Como era de esperarse, esta postura le trajo varias críticas, empezando por Camila Esguerra, integrante de Ventino, quien le reprochó a Vargas hablar sobre un tema delicado desde sus propios “privilegios”.

“Ojalá todas las maternidades fueran deseadas como la tuya. Lastimosamente, ese no es el caso de muchas mujeres en nuestro país que no cuentan con los privilegios que tú y yo sí contamos. Ojalá la empatía nos permita ver más allá de nuestra realidad y reconocer que la libertad de decisión de todas las mujeres colombianas es más importante que nuestra opinión personal al respecto. Podemos apoyar el derecho a decidir y aun así nunca abortar. Que nunca más una mujer muera por un aborto clandestino es un gran logro para todas. Te mando un abrazo”, escribió Esguerra en redes sociales.