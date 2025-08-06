Suscribirse

Luisa Fernanda W respondió frente a cómo reaccionar a las críticas. ¿Indirecta a Yina Calderón?

La ‘influencer’ hizo una dinámica con sus seguidores, en la que respondió varias preguntas.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

7 de agosto de 2025, 3:23 a. m.
Luisa Fernanda W habló sobre su vida personal, profesional y amorosa en una entrevista.
Luisa Fernanda W respondió las preguntas de sus seguidores y ellos pensaron que podría tratarse de una indirecta. | Foto: Captura de YouTube VOS PODÉS, EL PODCAST

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda Cataño Ríos cuenta con más de 19 millones de seguidores en su perfil de Instagram. La antioqueña es reconocida por sus videos de maquillaje, blogs y por los momentos en compañía de su esposo Pipe Bueno y sus dos hijos.

Recientemente, hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, compartió lo que le ha funcionado cuando alguien intenta afectar su imagen.

Contexto: Pipe Bueno revela sus planes en México y su sueño de ser papá de una niña. ¿Otro hijo en camino?

“No todo merece respuesta. No todo lo que se dice en redes tiene peso. Si es algo sin fundamento, simplemente no le doy importancia. Pero si la cosa escala y toca mi imagen, si actúo. Me asesoro bien, hablo cuando estoy lista, con argumentos y, si es necesario, con respaldo legal. Nada de escándalos. Siempre desde la cabeza, no desde la rabia”, respondió Luisa.

En otra historia, mencionó que si una persona se la pasa enviando indirectas es porque no ha resuelto su vida y el consejo que le dejó a sus seguidores fue: “No le des el lujo de que te robe tu paz. No todo lo que se lanza, se recoge. Ignorar también es una forma de poder”, escribió.

Luisa Fernanda W hizo una dinámica con sus seguidores en la que respondió varias preguntas.
Luisa Fernanda W hizo una dinámica con sus seguidores en la que respondió varias preguntas. | Foto: Captura de Instagram @luisafernandaw

Al final del texto, la influencer aprovecho para dejar unas recomendaciones de lo que se podría hacer en esos casos: “Silencia sus redes, no te lo tomes personal y si algún día se pasa de la raya, responde con altura”.

Adicionalmente, la empresaria compartió un video en el que explica cómo trabajar con grandes marcas como con las que ella trabaja: Givenchy, Rabanne, Michael Kors, Hugo Boss, Honor, entre otras.

“Mi primer cambió fue interno, cuando yo crecí como persona, mi marca creció conmigo y dejé de subir contenido solo porque sí. Un día me pregunté: ¿Quién soy?”, aseguró la paisa.

Contexto: Luisa Fernanda W reveló la razón por la que estuvo en un retiro espiritual: “Pase una época oscura con mi familia”

En la grabación, también mencionó la importancia de la transformación personal para sostener la marca y tener su propia esencia, adaptándose a los cambios para poder evolucionar: “Evita por completo crear contenido polémico”.

Esta última frase sorprendió a sus seguidores, quienes relacionaron las palabras como una respuesta para Yina Calderón, después de asegurar en una entrevista que vive del “chisme”.

¿Qué dijo Yina Calderón?

La DJ de guaracha estuvo como invitada en Desnúdate con Eva, programa en el que afirmó que Luisa Fernanda W ya no está igual de pegada como antes, que Legarda fue su último tema y ahora era solo una “mamá”.

