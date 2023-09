Luisito Comunica fue víctima de un robo, contó detalles y envió un mensaje al ladrón: “tuve una pistola apuntándome”

| Foto: Getty Images for Spotify

El youtuber le reveló a sus seguidores que fue víctima de un robo. | Foto: Getty Images for Spotify

De hecho, muchos de los comentarios en sus publicaciones eran de usuarios que le preguntaban directamente a él si no le daba miedo que lo asaltaran mientras creaba su contenido, algo frente a lo que el youtuber se mostraba despreocupado, hasta que finalmente fue víctima de los delincuentes.

“Hace solo unas horas estaba con una pistola siendo apuntada a mi cara, mientras escuchaba una y otra vez: ‘No te quieras pasar de puto carnal’. Fui víctima de un asalto y más que estar furioso, más que estar enojado, me siento decepcionado”, comenzó diciendo.

“Querido asaltante, en verdad espero que utilices lo que me has robado para dárselo a tu familia, a tus hijos o a algún ser que dependa de ti. Créeme que yo comprendo que no robas por gusto, yo sé que realmente robas por necesidad”, comentó.