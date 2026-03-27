¿Luto en la familia de J Balvin? Hermana del cantante publicó mensaje que alertó a los fans

J Balvin se ha convertido con el paso de los años en uno de los artistas del género urbano más reconocidos a nivel mundial, y esto ha hecho que sus fans y seguidores estén pendientes de lo que pasa en su vida personal y en la vida de las personas que lo rodean.

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El pasado miércoles 25 de marzo, Carolina Osorio, hermana del famoso cantante de reguetón J Balvin, causó preocupación por publicar a través de las historias de su cuenta de Instagram un mensaje en el que deja ver que vive un momento realmente complejo.

Con el texto publicado, Carolina dejó ver que estaría atravesando un luto. Aunque no lo confirma, sí hace una reflexión acerca de cómo llega el arrepentimiento luego de enfrentar una pérdida.

“Esta semana me golpeó de frente algo que uno siempre sabe… pero nunca quiere mirar: la vida se puede ir en cualquier momento. Sin aviso. Sin despedidas bien hechas. Sin tiempo para arreglar lo que quedó pendiente”, escribió.

Así mismo, también habló de que nunca se debe dar por hecho tener la compañía de las personas, ya que en cualquier momento las cosas pueden cambiar y solo queda el arrepentimiento de haber podido decir o compartir un poco más.

“Y uno sigue como si todo fuera eterno. Como si siempre hubiera otro día para decir ‘Te amo’, para perdonar, para estar. Pero no siempre lo hay”, añadió en su publicación.

En su mensaje, también dejó ver que cuando las personas ya no están, se piensa que se debió escoger el compartir y hablar, en lugar de dejarse llevar por los enojos, el ego y el orgullo.

“Hoy me duele pensar en todo lo que dejamos para después. En las veces que elegimos el orgullo, el ruido, la prisa… en lugar de lo que en verdad importa”, escribió.

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Por último, Carolina Osorio concluyó su reflexión comentando que la vida hay que vivirla con intensidad, para que no queden remordimientos: “La vida no es larga. Solo es profunda… si uno decide vivirla de verdad”.

Por el momento, se desconoce si esto se debe a alguna pérdida familiar o cercana del famoso cantante de reguetón y su hermana.