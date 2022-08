Maleja Restrepo reveló una difícil situación que vivió: “un segundo más habría sido mortal”

La presentadora afirmó que casi pierde un órgano por no haber ido a tiempo a urgencias.

A través del libro que la presentadora Maleja Restrepo y su esposo Sebastián Mejía dieron a conocer, llamado Parceros, la pareja reveló uno de los momentos más duros que habría tenido que vivir de su vida. Justo antes de que naciera su hija menor, los creadores de contenido perdieron un bebé.

Según relatan, cuando su hija mayor, Guadalupe, tenía alrededor de cinco años hicieron un viaje, pero al regresar Restrepo habría comenzado a sentirse muy enferma y sin darle mucha importancia le adjudicaron el malestar a una comida india que habían consumido antes.

“Yo juraba que me había intoxicado porque habíamos ido a comer a un restaurante indio y, a lo mejor, mi plato estaba tan condimentado que me había hecho daño”, expresa la presentadora en el libro, haciendo referencia al origen del dolor, según lo recuerda.

Sin embargo, ante la continuación de los fuertes dolores, Restrepo, quien se encontraba al cuidado de su hija, ya que Tatán estaba en Cali por compromisos laborales, decidió llamar al médico para pedir una valoración y así aliviar el dolor.

“Los dolores siguieron y ya no parecía normal. Apenas llegamos a Colombia, llamé a mi ginecóloga, quien consideró que era mejor que me fuera para urgencias. ‘Sebas’ se había ido para Cali a hacer un show, por lo que tenía que llevarme a ‘Lupe’ conmigo para la clínica. Recogí algunos de sus juguetes para entretenerla y le prometí que iríamos al parque después de que me atendieran”, confesó.

Lo que le esperaba a Restrepo en la clínica era muy diferente a una intoxicación, ya que tras la valoración médica los especialistas actuaron inmediatamente, dejándola hospitalizada y programándole una cirugía. Según relata la presentadora, los médicos le indicaron que había perdido un bebé, mismo que se había formado en un embarazo ectópico; por lo mismo, su estado se complicó y tuvieron que retirarle una de sus trompas de Falopio.

“Los médicos no entendían cómo había soportado ese dolor tanto tiempo, pero gracias a Dios y a su ayuda todo salió a la perfección. Me hicieron una laparoscopia y se dieron cuenta que había perdido muchísima sangre. Un segundo más habría sido mortal”, continuó contando Restrepo, afirmando que su vida estuvo en riesgo y por poco no se da cuenta.

“Tomé la decisión a tiempo: otra habría sido la historia si ese día no hubiera decidido ir a urgencias. Claro, duele perder un órgano, un bebé y una trompa. Así nunca hubiera sabido que estaba embarazada, no fue nada fácil para mí despedirme de una breve ilusión”, concluyó sobre su dolorosa experiencia. Sin embargo, tiempo después quedó embarazada de su hija menor.

Maleja Restrepo reveló un secreto de su esposo Tatán Mejía

En medio de la playa, Maleja Restrepo aprovechó para confesar un secreto de su esposo que ya no lo deja ver de forma tan juvenil.

“Bueno, ahora va mi tanda de cosas que me indican que Sebas ya se está poniendo ‘cuchito’ (Risas). Uno: ya no se mete al mar porque queda muy pegotudo. Dos: a donde llega siempre se echa tres siestas”, mencionó la creadora de contenido en un clip que subió en su cuenta oficial de Instagram.

En ese momento, Tatán la interrumpió y él mismo dio una tercera razón por la que también cree que ya está envejeciendo: “Tres, si me gusta algo, lo como mucho, pero me duele el estómago”. Maleja estuvo de acuerdo y entre risas enfatizó: “¡Sí!, le da siempre indigestión y está todo el día con dolores”, apuntando a la zona abdominal de su pareja.