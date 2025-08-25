Maluma se tapó los tatuajes y elogió la gestión de Bukele durante concierto en El Salvador, “Colombia tiene mucho que aprender”

El Estadio Nacional Jorge El Mágico’ González en San Salvador, El Salvador, recibió a Maluma en medio de su gira “+Pretty +Dirty World Tour” en un concierto que ha dado mucho de qué hablar.

Durante el show que se llevó a cabo el sábado, 23 de agosto, el paisa elogió al país centroamericano destacando los avances y cambios positivos que, según él, ha experimentado esta nación. Aunque no mencionó directamente al presidente Nayib Bukele, el paisa sí hizo alusión a las transformaciones en la nación y afirmó que Colombia “tiene mucho que aprender” de El Salvador.

Durante el espectáculo, el cantante expresó: “Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país, El Salvador. Felicidades, desde que llegué la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas”.

Así se vivió el momento

MALUMA ELOGIA A EL SALVADOR EN SU CONCIERTO



Durante su show de esta noche en el estadio Jorge “Mágico” González, Maluma expresó palabras de admiración hacia El Salvador y reconoció el gran avance que ha tenido el país.



El artista colombiano agregó que "como colombianos…

Maluma añadió que, desde su perspectiva como colombiano, hay mucho por aprender del “país hermano, El Salvador”. El mensaje fue interpretado como un reconocimiento a las medidas implementadas, las cuales han sido objeto de controversia internacional por presuntas violaciones a derechos humanos.

Otro detalle que ha llamado la atención fue la decisión del colombiano de cubrir gran parte de sus tatuajes, algo inusual en su imagen pública y lo que varios seguidores han interpretado como una forma de alinearse con la visión salvadoreña que asocia los tatuajes con la criminalidad en el contexto del combate a las pandillas.

La respuesta de Maluma a la situación en El Salvador se da en un contexto donde el país ha estado bajo un régimen de excepción por más de tres años, implementado para combatir la violencia de las pandillas.

Este régimen ha suspendido garantías constitucionales y ha sido alabado principalmente dentro del país por su efecto en la reducción de homicidios, aunque ha recibido críticas por parte de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

El pasado 31 de julio, el Congreso salvadoreño aprobó la reelección presidencial indefinida en el país para permitir la continuidad del mandatario Nayib Bukele, y amplió el periodo de gobierno de cinco a seis años, en una profunda reforma constitucional, decisión que ha sido ampliamente rechazada por varios países.