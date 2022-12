¿Maluma será papá? Esta fue la respuesta del cantante colombiano

El artista urbano Maluma es un de los artistas más cotizados en la industria y el amor platónico de muchas personas en el mundo. El 2022 le trajo no solo éxitos por su reciente canción Junio sino porque el amor le tocó la puerta.

Desde hace unos meses se conoció que Susana Gómez le robo el corazón al paisa, pero fue hasta los premios Latin Billboard que lo oficializaron, lo hicieron saber al mundo cuando el colombiano sorprendió al asistir con su novia al evento cogiditos de la mano y con mucho amor en sus besos.

El cantante y su novia han sido muy elogiados en redes sociales y es allí donde suele contar algunas cosas de su vida privada. Explicó que para este nuevo año tiene metas ambiciosas como la de formar una nueva familia junto a su novia. “Sueño con tener una familia, hijos… ya llegará el tiempo, quien sabe si será en el 2023, pero es algo que amaría”.

Pero dejó muy claro que en el momento su novia no está embarazada, pero si tienen muchos planes para el próximo año.

La dueña del corazón del cantante se llama Susana Gómez una arquitecta divorciada, de 29 años, que primero fue una gran amiga de Maluma hace años. La mujer ha sido muy cuidadosa desde que inicio su historia con el cantante, tanto que actualmente su cuenta de Instagram está privada.

En medio de uno de los conciertos del cantante de Sobrio, afirmó que su novia era la inspiración para la canción ADMV lo que hace entender que llevan tiempo de novios.

Maluma se encuentra pasando las fiestas de fin de año en compañía del amor y preparando un 2023 lleno de música y sorpresas.

Juan Luis Londoño, como es su nombre real, lanzó recientemente su negocio fuera de la música. Presentó en Antioquia su nuevo Mezcal, una bebida bajo la marca Contraluz, el primer cristalino en el país. “Soy un gran aficionado y fanático del mezcal, así como, de los tequilas cristalinos; cuando escuché que existía una fusión entre estos dos perfiles dando como resultado un mezcal cristalino, sabía que en cuanto lo probara me iba a enamorar por completo”, explicó el cantante.

La nueva bebida Mezcal Contraluz Cristalino, estará a la venta en el primer semestre de 2023.

¿A qué huele Maluma? Modelo reveló cómo fue grabar un videoclip junto al cantante

Las redes sociales son un mecanismo que personas de todo el mundo utilizan para contar anécdotas y experiencias en su vida. Los usuarios, quienes interaccionan en ellas, buscan convertirse en tendencia tras sus declaraciones. Eso fue lo que le pasó a Andrea Rua, una modelo colombiana que aseguró haber tenido a centímetros al reconocido cantante de reguetón Maluma, pues estuvo en la grabación de un videoclip junto al artista paisa; además, cruzó un par de palabras y pudo sentir su aroma.

A través de dos videos, la mujer detalló que esta no fue la primera vez que participó en videos musicales con cantantes, pero sí fue una propuesta inusual a las que normalmente recibe, ya que tuvo que interaccionar con el intérprete de Sobrio. En el fragmento la joven manifestó la admiración que siente por Maluma.

De acuerdo con lo que expuso Rua en las plataformas, en un principio ella no supo con quién iba a trabajar y fue un día antes del encuentro con el antioqueño que se enteró. No obstante, por su cabeza no se le pasó que tendría escenas con el cantante.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, pues por obvias razones. Cuando yo llegué ahí… parce yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no. Yo creo que a mí este video no me va a alcanzar para describirlo. Pero, si quieren que les diga algo, para empezar, el man súper parchado, pues súper relajado, súper pana, súper parcero, súper ‘hola, ¿Cómo estás?’ y yo ‘hola ¿Cómo estás? Mucho gusto, Andrea’ aunque me estaba muriendo por dentro. Créanme que yo estaba súper asustada porque el man es hermoso”, dijo en el primer fragmento la joven modelo de varias agencias y también es paisa.

Luego de esto, fue cuando la mujer reveló a qué huele el cantante y cómo llamó al aroma que emanó en ese instante. La modelo, que también es amante del maquillaje, tuvo que bailar con Maluma, así que los cibernautas la cuestionaron sobre la estatura del famoso colombiano y su olor.

Entonces, Andrea Rua detalló que bailó un “perreito” con el exponente del género urbano, y agregó que él mide más que ella, es decir, más de 1.70 mts. En cuanto al aroma, no dudó en mencionar que Maluma huele bien, en palabras de la tiktoker: “huele a cielo”.