Mánager de José Luis Perales denuncia promoción de falsos conciertos en Colombia

José Emilio ‘Berry’ Navarro, representante del cantautor español, afirmó que este show que se está vendiendo no cuenta con autorización del artista.

José Luis Perales se convirtió en uno de los cantantes y compositores más reconocidos de las baladas románticas y el pop, debido a la amplia trayectoria que construyó en la industria internacional.

Su paso por distintos escenarios y eventos lo ubicaron como uno de los representantes del género en España.

El también productor sorprendió a sus fieles seguidores de las plataformas digitales con el anuncio de su gira de despedida, la cual llevó a cabo meses atrás por Europa y Latinoamérica.

El cantante se reencontró con sus fanáticos, interpretando grandes temas que lo acompañaron a lo largo de su extensa carrera de más de 50 años.

Tras finalizar el pasado mes de mayo este evento que realizó por varios países, el cantautor español volvió a quedar en el centro de distintas noticias en las plataformas digitales, debido a una serie de conciertos que supuestamente fueron anunciados en Colombia, y de los cuales se habrían estado vendiendo boletas.

Recientemente, José Emilio ‘Berry’ Navarro, mánager del compositor y artista, concedió una entrevista con el programa 10 AM Hoy por hoy, de Caracol Radio, para denunciar que se están vendiendo entradas para una serie de presentaciones en distintas ciudades del país, las cuales no cuentan con la autorización de Perales.

Según se registró en la conversación que sostuvo el representante del español con el formato radial, la principal intención de estas declaraciones es impedir que se lleve a cabo una estafa montada detrás del nombre de la celebridad.

“No hay nada, no hay concierto en Bogotá, no hay ni contrato”, dijo Navarro, haciendo alusión a uno de los promotores que aparecen como responsables del mencionado evento musical, que se llevaría a cabo, supuestamente, en agosto de 2022.

En el programa se comentó que el Teatro Cafam aparecía como el escenario para realizar este evento, por lo que no se entendía la magnitud de la información que había sido difundida en redes sociales sin conocimiento del equipo del español.

El mánager de José Luis Perales comentó que se enteró de este contenido falso a raíz de una conversación que sostuvo con otros empresarios, donde se le mencionaba que había un show de su artista en Cali.

“El señor Perales no tiene idea de este concierto, está con sus nietos de vacaciones”, dijo el representante, asegurando que no comprendía cómo Cristian Puentes, director de Cristian Puentes Producciones, le había dado un dinero a la otra promotora sin solicitar documentos válidos sobre el trabajo de Perales.

Navarro mencionó que su equipo contaba con todos los derechos y poderes necesarios para tomar acciones legales, por lo que no saldrían perjudicados. Sin embargo, su interés estaba centrado en “evitar una posible estafa” y no hacerles daño a personas que terminan como víctimas.

En la entrevista se puso sobre la mesa la posible opción de que Cafam y TuBoleta hayan sido engañados con documentos falsos sobre la presencia del cantante español, ya que siempre han sido consideradas empresas serias con el manejo de eventos culturales.

“No entiendo la irresponsabilidad”, dijo el mánager, puntualizando de nuevo en que no comprende cómo se organizan eventos sin las firmas de los artistas correspondientes.

Según se reveló, había dos fechas anunciadas en Bogotá, además de otra en Cali y una más en Barranquilla. Ante esta información, Navarro fue enfático en que el artista “ya no canta más y ya hizo su despedida” meses atrás, hasta del público colombiano.

El equipo de Perales afirma que si las personas desean tomar acciones legales y denunciar, ellos apoyarán, porque se está haciendo uso inapropiado de la imagen y del nombre del compositor.

De igual manera, agregó que las boletas que se vendieron en el pasado fueron en 2020 y se validaron en 2022 por culpa de la pandemia.

El programa le dio paso a Cristian Puentes, quien quiso dar declaraciones con respecto a lo que estaba sucediendo con este evento musical “fraudulento”.

El promotor asegura que accedió a la negociación por información que le dio Íngrid Cabrera, la otra promotora responsable, pero nunca tuvo respuesta oficial sobre qué pasaría con las presentaciones.

Puentes invirtió un porcentaje de dinero, el cual le fue devuelto como una muestra de confianza hasta que se aclarara el tema. No obstante, aseguró que se sentía “engañado en su buena fe” en medio de todo el tema.

Por último, Fernando Barrero, director de cultura de Cafam, le señaló al programa que “le parecía extraño que TuBoleta lanzara a la venta las entradas a este concierto”, cuando no se le había dado autorización por falta de unas pólizas de parte de Íngrid Cabrera.

De igual manera, el equipo del cantante utilizó la página oficial de Facebook para pronunciarse sobre el tema, el pasado 25 de julio, aclarando que Perales no realizaría ningún concierto en la ciudad de Cali, tal y como se había mencionado por medios digitales no oficiales.

Mediante un comunicado, la cuenta manifestó que José Luis Perales ya había dado por terminada la gira de despedida, por lo que en este momento de su vida estaba disfrutando de un descanso con su familia.

“Desde los medios oficiales de José Luis Perales nos vemos obligados a desmentir las falsas informaciones que anuncian un próximo concierto del artista el 26 de agosto en el Arena Cañaveralejo de la ciudad de Cali en Colombia, y a aclarar lo siguiente: José Luis Perales no ha sido contratado por ningún promotor para realizar actuaciones, ni en Colombia ni en ningún otro país, una vez que su gira de despedida finalizó el pasado mes de mayo”, se aprecia al inicio de la publicación.

“José Luis Perales no ha autorizado el uso de su nombre, imagen y medios oficiales por lo que la promoción y organización de este evento fraudulento, responde a una estafa de la que el Sr. Perales ha sido víctima, al igual que todos sus seguidores. Hemos puesto en manos de nuestros asesores legales la información de la que disponemos a los efectos de tomar las medidas oportunas para que esta estafa malintencionada no se lleve a cabo”, agregó el equipo en el comunicado oficial.

No obstante, los integrantes del grupo de trabajo del productor les pidieron a los fanáticos que se abstengan de comprar o adquirir entradas a este supuesto evento, “el cual es considerado como fraudulento”.