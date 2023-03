Mara Cifuentes encendió las redes sociales con estas imágenes en lencería

Mara Cifuentes se ha logrado posicionar como una de las modelos más famosas del país tras haber participado en el reality de modelaje La Agencia, batalla de modelos. Allí, deslumbró no solo por su rostro, curvas y pasarela, sino además por mostrarse abiertamente como una mujer trans en la televisión colombiana.

Luego del reality, Mara se catapultó a las pasarelas más importantes del país, participando en desfiles de ferias como Colombiamoda y creando un book digno de agencias de modelaje internacionales, a las que Cifuentes alcanzó a acariciar pasando por Nueva York y otras ciudades del mundo fuertes en la industria de la moda.

Ahora bien, la modelo es bastante activa en sus redes sociales, donde acumula 1,3 millones de seguidores, compartiendo detalles de su vida y, en ocasiones, sobre lo que fue su transformación, quien desde muy pequeña inició su transición, con tan solo 11 años la edad.

Instagram Mara Cifuentes - Foto: Instagram Mara Cifuentes

Cada vez que, Mara sube una foto en sus redes sociales, suele convertirse en tendencia, gracias a su esbelta figura y a su belleza; sin embargo, en la más reciente publicación llamó la atención y dejó a más de un seguidor ‘boquiabierto’ al posar con un conjunto de lencería transparente.

La galería de fotos viene acompañada de un texto en japonés, que al ser traducido al español se lee: “Me siento sexy”.

Sin duda, los comentarios y las reacciones ante las sensuales fotografías no se hicieron esperar, pues muchos usuarios destacaron su figura y la gran disciplina de la joven con el ejercicio para tener un ‘abdomen de lavadero’.

“Qué niña tan hermosa”, “la más bella”, “toda perfecta”, “hermosa”, “me pareció ver una linda gatita”, “perfecta”, “maravillosa”, “qué linda está” y “cuerpazo”, fueron algunos mensajes de elogio.

Sin embargo, otros seguidores por el contrario, decidieron criticarla, haciendo referencia a sus partes íntimas. Además, algunos tocaron el tema sobre el ombligo de la modelo, pues para algunos su forma no es común.

“No lo molesten, El se siente bien con su yupi 👏”, “El ombligo tenaz”, “Y no era que ya estaba operada” y “Está parado ese paquetón”, fueron algunos comentarios hechos a la modelo; muchos de ellos fueron eliminados.

La modelo Mara Cifuentes publicó un video en redes sociales y sus seguidores le preguntaron por el tamaño de su ombligo. - Foto: Captura instagram oficial @maracifuentes1

La vida de Mara no ha sido sencilla, años atrás tuvo un altibajo por cuenta de las drogas y ella misma ha reconocido a sus seguidores las penurias que ha tenido que vivir por cuenta de esto y todas las acciones que ha tenido que llevar a cabo para superar este impase, que la mantuvo varios meses alejada de las redes sociales.

Pero como toda una sirena, como ella misma se autodenomina, volvió recargada y sana a compartir tiempo con sus seguidores, a quienes estima mucho, y por eso les permitió participar en una dinámica de preguntas, donde la paisa no se quedó con nada y lo contestó todo, hasta las preguntas más álgidas e impertinentes de algunos cibernautas.

Mara no le teme a decir su verdad en las redes sociales. Foto: Instagram @maracifuentes1. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

“¿Eres 100 % mujer?”, fue la pregunta que le hizo uno de los imprudentes a Mara, quien muy serena y cariñosa, pero contundente, le respondió que “sí, soy 100 % mujer” y no contenta con eso, la modelo hizo un video adicional con dicha pregunta mandándole un beso irónico a dicho seguidor y alejándose de la cámara para dejar ver todo su cuerpo, dando una vuelta para mostrar que tanto de frente como por detrás es una mujer.

Además de esto, Mara le respondió a otro seguidor que le alabó el que ella muestre sin tapujos su figura y su género. “Qué rico ver como ya hoy en día muestras tu (emoticón de durazno) así en bikini y sin pudor ni pena de ninguna clase”, fue la frase que motivó a la modelo a reflexionar sobre lo que ha sido para ella mostrarse al mundo tal cual ella se siente.

“Pues viví mucho tiempo escondiéndome y como que tratando de llenar un mundo que yo misma me inventé y era muy incómodo, y la verdad ahora lo disfruto mucho y puedo ser libre y yo siento que es mi cuerpo y no tengo por qué esconderlo, sino es porque yo quiero”, reveló Mara en sus historias de Instagram.

La modelo no se quedó en su tono reflexivo y existencial, también tomó con mucho humor el que una de sus fanáticas le dijera que está “muy loca”, dejando claro que si algo Mara tiene claro en la vida es que “todos estamos locos”, para luego admitir que todo el “palo” que le dan en redes sociales la están volviendo “más dura”, rememorando una de las frases de la nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap: “te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.