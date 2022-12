Marbelle habría vuelto al salón de clases para cumplir medida por sus ofensas contra vicepresidenta Francia Márquez

Marbelle ha sido una mujer polémica desde que se dio a conocer en los años 90, donde a muy temprana edad se volvió famosa con su Collar de perlas finas y sus infinitos escándalos, desde sus matrimonios fallidos hasta las cirugías plásticas que se ha practicado, hechos que han sido dignos de una bioserie que ella misma protagonizó y ha sido una de las producciones más vistas de la televisión colombiana.

Hoy en día, Marbelle sigue generando polémica, pero esta ha alcanzado niveles políticos que nunca nadie se imaginó, como el pleito legal que tuvo con la actual vicepresidenta Francia Márquez, a causa de unos trinos que fueron catalogados como injuria contra la actual vicepresidenta y terminaron en una conciliación donde la mentora de La descarga tuvo que retractarse y pedir disculpas.

Lo que nadie sabía era que el acuerdo de la Fiscalía, al parecer, tiene más instrucciones que la cantante debe cumplir, tal como lo contó la periodista Graciela Torres, más conocida como La Negra Candela, quien afirmó que dentro de la conciliación con Márquez hay un apartado que obliga a Marbelle a que vuelva al salón de clases a aprender sobre un tema muy importante.

“Le toca ir una vez a la semana a aprender sobre derechos humanos. Es decir, tienen que interrumpir la grabación de ′reality’ (‘La descarga’) para que ella cumpla el compromiso con la Fiscalía porque es parte de la conciliación”, declara Torres en un video que publicó en su perfil oficial de Instagram, en el que también exalta la acción de Marbelle, pues afirma que “nunca es tarde para aprender”.

“La cantante Marbelle y hoy día jurado del reality de Caracol La descarga está muy juiciosa cumpliendo el mandato de la Fiscalia aprendiendo sobre derechos humanos; en conciliación por los comentarios realizados a la vicepresidenta Francia Márquez. Sería bueno que la cátedra de derechos humanos sea enseñada en colegios y universidades y de esta forma aprender todos del respeto y tolerancia con las demás personas”, escribió La Negra Candela en su publicación, que ya cuenta con más de 500 likes y varios comentarios de algunos cibernautas que ponen en duda si eso se debería enseñar en las instituciones educativas o es deber de los padres, insinuando que a Marbelle no le transmitieron dicho conocimiento en su crianza.

Según Torres, Maureen Belky Ramírez, nombre de pila de la cantante, estaría pausando las grabaciones de La descarga para cumplir con su cita educativa, generando así cambios en la producción del reality al que le llegaron una infinidad de críticas por haber fichado a la estrella de la tecnocarrilera como una de sus mentoras, al punto de recoger firmas para que Caracol la sacara del show, que sigue en su ronda de audiciones para elegir a los talentos que irán a la “casa estudio” a convivir de tiempo completo y superar los retos que la competencia ya les tiene preparados.

Dentro del programa, Marbelle ha mostrado una cara amable, coqueta, muy risueña y hasta tierna, muy diferente a las que ha mostrado en otros ‘shows’ donde ha participado, como Factor X, donde siempre fue una de las más críticas e incisivas a la hora de dar sus opiniones.

Aún así, Marbelle no se ha salvado de las polémicas dentro de La descarga, pues ya van varios ganadores de realities de imitación que han perdido su oportunidad en el nuevo show por culpa de Ramírez, quien no ha dado su voto de confianza para que ellos sigan participando y esto ha despertado rencor en los fanáticos de dichos artistas, diciendo que ella no tiene criterio ni simpatía a la hora de ser mentora.

Por lo pronto, hay que reconocer que Marbelle es una de las cantantes más relevantes de Colombia y una de las mejores voces del país, que hace de la polémica un impulso para su carrera artística.