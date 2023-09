Marcela Reyes le da pecho a su hijo de cinco años; ¿por qué lo hace? La DJ dio una curiosa explicación al respecto

“Amor es mi bebé. Creo que es una decisión superpersonal sobre por qué lo hago, por qué no… Créeme que jamás ando opinando o llamando a mis amigas a decirles: ¿ay tú por qué no permites que tu hijo haga tal cosa o tal otra? No, la crianza de los hijos es superpersonal, o sea, cada mamá verá qué hace con sus hijos desde que sea desde el amor, que no los esté maltratando… Entonces tendré mis motivos, es mi bebé, voy a hacer las cosas que crea que están bien” , declaró la paisa en sus historias de Instagram.

“Lo mismo le decían a mi mamá, exactamente lo mismo: ‘tu hija va a ser una inútil, no va a servir para nada’... Porque claro, dormí con mi mamá como hasta los 12 años, tomé tetero como hasta los 8, tomaba ‘puchequita’ como hasta los 6, cuando había mucho frío para ir al colegio y le decía que no me mandara, no me mandaba… Entonces la gente cercana y la misma familia le decía: ‘tu hija no va a servir para nada’... Y miren a la hija que no iba a servir para nada… Una mujer trabajadora, respetuosa, del hogar, con valores”, añadió la paisa.