Martina la Peligrosa: “Somos el chisme fresco gracias a Shaki y me encanta”

Muchos famosos se han pronunciado sobre la nueva canción de Shakira y Bizarrap, en la que la colombiana se despacha con todo su dolor contra Piqué, con una letra desgarradora que ha empoderado a más de una y ha puesto a debatir hasta marcas de carros, relojes y muchos más, por eso era de esperarse que la farándula local también entrara en la conversación del momento.

Una de las luminarias colombianas que opinó sobre esta “tiraera” de Shakira a Piqué fue la cordobesa Martina la peligrosa, quien a través de su perfil personal de Instagram atinó a decir cómo había dejado la diva latina a Colombia y cómo se sentía al respecto, luego de escuchar los 3.37 segundos que dura dicha sesión musical.

Shakira lanza dardos a Pique en su nueva canción. - Foto: Captura de pantalla / Youtube

“Buenos días. Nos hemos convertido en el pueblo, en el barrio, en el chijme frejco gracias a Shaki. Ja, ja, ja me encanta. Todos y todas hemos tenido (o tendremos) una tusa (o más) de esas bien dejgraciadas… La diferencia es que algunos y algunas cuando nos arde, podemos hacer canciones (aplica como terapia)”, declara la cantante en sus redes sociales, dejando claro que ella también ha destilado despecho en sus composiciones.

Luego Martina arremete contra algunos hombres que prefieren alabar las infidelidades de Piqué, que reconocer el valor de Shakira a la hora de traducir su despecho en una letra que ya ha cautivado a más de 50 millones de usuarios en las redes sociales, como YouTube. “Y pues nada… Es que me da como cierto disfrute (y obviamente no me sorprende) leer a tantos manes picaos con lo de Shakira. No encuentran otra manera de empatizar con Piqué más que tirándole a Shaki y de paso a las mujeres. Pero ajá, ni modo hermanos, no hay gol que quite esa rasquiña. Perdonen que les sal-pique”, añade La Peligrosa.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Y siguiendo con las referencias de la letra de Shakira, la cantante atina a decir que de Shakira no se deben preocupar, pues ella seguramente ya va más adelante que medio mundo y también reconoce que dicha canción no llenó sus expectativas, pero aun así le es fiel a su ídola, la intérprete de Monotonía. “‘Ay Shakira que ya lo supere’. Obviamente lo va a superar amores, pero primero quiere ver el mundo arder y clara-mente FACTURAR. Así que a rascarse un rato bebés… No, no me mata la canción (pero tanto que va a sonar, seguro que me va a terminar gustando). Y ojalá pronto hablen del plagio que hay también con la canción de Briella… Mientras eso se resuelve, rásquense”, finaliza la cantante.

Insultan a artista venezolana por destapar posible plagio de Shakira a su canción

Shakira la volvió sacar del estadio esta semana después de lanzar oficialmente la última colaboración que hizo con el productor argentino Bizarrap y rompió un nuevo récord de reproducciones en YouTube. El tema está dedicado directamente a su separación con Gerard Piqué.

Tras la viralización que tuvo en las redes sociales, la cantante venezolana, Briella, señaló en su cuenta personal de Instagram que el tema de la colombiana era muy parecido a una de sus canciones, la cual presentó hace más de seis meses. La joven, de igual manera, aprovechó el momento para declarar que siempre ha admirado a Shakira. Sin embargo, puntualizó que espera algún tipo de crédito si usaran como referencia su trabajo musical.

“Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Creo que es la misma tonalidad, es demasiado parecida. Ella ha sido una inspiración. Si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, precisó.

Briella dice que su canción salió hace más de 6 meses - Foto: YouTube: Shakira/Instagram: Briella

Briella, cuyo nombre real es María Gabriela Otaiza, también aseguró, en las historias de Instagram, que ha recibido muchos insultos y comentarios negativos después de mostrar la similitud entre las dos canciones. “Esto me tiene muy nerviosa porque a mí no me gusta la polémica y no me gustan los problemas. Me han llegado mensajes bastante feos y quiero aclarar que esto no lo hago de mala intención, simplemente creo que como compositora sería un honor tener créditos en esta canción”, concluyó.