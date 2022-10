“Me dolió que me atacaran”: Camilo Triana, ex de JuanDa, aclaró por qué terminaron su relación

En los últimos días, el generador de contenido, Juan David Morales Carranza, más conocido como JuanDa, regresó a las redes sociales y se ha mantenido como tendencia debido a las declaraciones que entregó y en las que explicaba el por qué de su ausencia, por qué terminó con su pareja Camilo Triana y cómo asumiría su vida de ahora en adelante.

En las declaraciones entregadas en su reaparición, Morales no habló mal de Triana y simplemente aseguró que habían sucedido cosas que los llevaron a dar por terminada la relación que construyeron durante más de cuatro años.

Dijo que lo recuerda como una gran persona, lleno de sueños, con quien compartió gran parte de su vida y a quien le desea lo mejor; confirmó, sin dar detalles, qué él mismo había decidió terminar “de raíz” la relación y que se quedó en su memoria con los momentos más emotivos durante los cinco años que estuvieron juntos.

Al respecto, Camilo Triana decidió publicar un video en redes sociales para hablar sobre lo sucedido y desestimar a quienes se han atrevido a señalar que él solo estaba con JuanDa como una estrategia para ganar seguidores.

Para empezar, el también generador de contenido señaló que no se pronunció sobre lo que estaba sucediendo con su expareja, pues a él no le correspondía hablar del proceso que estaba adelantando el bogotano por cuenta de su salud mental, circunstancias que lo levaron a respetar su privacidad.

“Ustedes ya saben lo que sucedió y por lo que estaba pasando él, por eso ni yo ni ninguna persona cerca se pronunció por respeto a su privacidad, algo que yo le prometí en nuestra última conversación”, dijo Triana.

Sobre el final de la relación, corroboró lo que JuanDa dijo durante su transmisión en vivo y aseguró que fue él [Morales] quien decidió acabar con la relación.

“Durante este 2022, Juan y yo nos acompañamos por unos meses, cada uno en su proceso, hablamos muchísimo y Juan en su momento llegó a la conclusión que no debíamos tener ningún tipo de relación, cortamos de raíz, porque cuando uno está herido, lo único que hace es lastimar a las demás personas, entonces es mejor a veces hacerse a un lado”, señaló el joven en su propio video.

A quienes indicaron que la relación entre ambos generadores de contenido se daba a un supuesto interés para ganar seguidores, Triana fue contundente y desestimó cualquier comentario contra él en ese sentido; aseguró que con JuanDa todo comenzó cuando no eran conocidos en redes sociales.

“Lo que más me dolía durante este tiempo es que varios internautas me atacaran diciendo que no me merecía lo que tenía, los viajes, y demás cosas. Asimismo, también cuando decían que yo estaba con él por interés o por seguidores, yo a él lo conocí hace más de cuatro años, cuando no tenía toda esa cantidad de seguidores en redes”, explicó en su publicación.

¿Por qué JuanDa estuvo ausente de las redes?

A través de Instagram, Juan David Morales Carranza, realizó varias transmisiones en vivo en las que contó el duro episodio médico que sufrió y que lo obligó a alejarse de las redes sociales, espacio en el que los usuarios comenzaron a extrañar sus contenidos.

La curiosidad sobre lo que le había sucedido hizo que más de 2 millones de seguidores se interesarán por conocer, de su propia boca, lo que lo llevó a abandonar, temporalmente, las redes sociales. No importó la hora para que los fans del generador de contenido lo siguieran su relato pro más de dos horas.

“Qué chimba se siente ya poderles haber contado todo. Gracias por escuchar y darme otra oportunidad. Los quiero como no se imaginan!”, dijo el generador de contenido en su publicación.

Durante el video, confesó que tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico y relató algunas de sus vivencias en ese lugar; explicó que para él fue importante encontrar “amigos” que estuvieran alejados de las redes sociales.