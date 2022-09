“Me les caso”: Sara Uribe sorprendió a sus seguidores luego de ser captada besándose con un hombre en un bar

La presentadora y referente de la farándula colombiana, Sara Uribe, despertó la intriga de todos sus seguidores luego de afirmar en sus redes sociales que “me les caso”, esto al hacer referencia al hombre con la que fue captada besándose en un bar.

En su perfil de Instagram, en el que interactuó con sus fans con la dinámica de preguntas y respuestas, Uribe fue consultada inicialmente sobre “¿Quién era la persona con la que te vieron cariñosa en la disco?”, a lo que la paisa respondió: “Ehhh, también, todo lo quiere saber. ¿No le bastó con verme ahí, toda ‘besucona’? La mamá de las enamoradas, la mamá de las ridículas”.

Posteriormente, a Uribe le preguntaron si tenía novio, y la respuesta de la presentadora dejó mucho para la imaginación de sus seguidores, pues señaló que “está más tragada que la tanga brasilera que tengo” y a renglón seguido agregó: “Que se tengan porque me caso”.

Al final, Sara Uribe le pidió al misterioso hombre con la que fue captada, que la llamara. “¿Qué dijo el ‘man’ del beso, cuando vio el video en todas partes?”, le preguntaron, y ella contestó: “Ah, no, que yo le gustaba mucho. Llámame (dijo entre risas). No, mentiras, es que si yo les contara a ustedes la historia…”

Estas declaraciones de Uribe se dan luego de que la modelo paisa haya besado apasionadamente a un misterioso hombre en medio de una fiesta.

Si bien la identidad del hombre que protagoniza el video junto a Sara Uribe sigue siendo desconocida, algunos usuarios ya auguran una eventual nueva historia de amor para la modelo. “Bueno, ya era hora. Me alegra”; “me encanta”; “qué bueno, ya estaba preocupada por ella porque no conseguía novio”; “Déjenla en paz, todos merecemos felicidad”; “Ella es hermosa”; “Que sea feliz”; “Se lo merece, se ven muy bien. Qué ricooo”, dicen algunos de los comentarios dejaros por los internautas.

Ante la oleada de reacciones que ha tenido el video en redes sociales, Sara Uribe ya se había pronunciado a través de su cuenta de Instagram y dijo: “Si me preguntan, yo digo que era un besito muy rico. Tan envidiosos ustedes, hace rato no besábamos. Además, lindo pa’ linda, ya qué”.

No obstante, Sara Uribe no reveló la identidad del hombre con quien protagonizó el apasionado beso, por lo que sus millones de seguidores aún permanecen a la expectativa por el desenlace de la historia. Así mismo, se preguntan si solo fue un beso de una noche o si evolucionará hasta una eventual relación sentimental.

Sara Uribe es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. En su perfil de Instagram cuenta con una comunidad de más de 6,8 millones de seguidores, quienes permanecen atentos a todos los detalles que involucran a la empresaria.

La vida sentimental de la presentadora ha sido objeto de interés entre sus fanáticos. Su última relación conocida fue con Freddy Guarín, el padre de su hijo Jacobo. Sin embargo, desde entonces no ha hecho público otro amorío.

De hecho, recientemente, luego de dar una sentida reflexión sobre las decepciones que ha tenido a lo largo de su vida, la celebridad colombiana utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus fanáticos un poco de lo que atraviesa en el aspecto amoroso. Sara Uribe aprovechó y se sinceró, diciendo las razones actuales por las que continúa soltera.

Según reveló, se le complica bastante congeniar con los hombres, al mismo tiempo que hacerse a la idea de tener una relación en que se compartirá todo. Para Sara Uribe, resulta difícil sentir un interés genuino por alguien si no tiene expectativas o sensaciones distintas.

“Me da mucha pereza… me gusta como conocer a alguien porque uno siente maripositas cuando alguien le gusta y como que es chévere. Pero para mí es como muy difícil, porque si yo no tengo química como a la primera impresión, pongo una barrera. Ay, no sé, soy supercansona con los olores, tiene que tener algo rico”, expresó la exprotagonista, enfocándose en detalles que le llaman la atención de las personas.