“Me siento en una serie de narcos”: polémica por las palabras de tiktoker mexicano sobre Colombia

Uno de los temas que genera más molestia en la sociedad colombiana radica en los estereotipos negativos que se generan frente al país, concretamente los que relacionan a Colombia con el narcotráfico. Una vez más, un usuario de redes sociales volvió a avivar esta polémica.

El protagonista en cuestión es un tiktoker mexicano, llamado Juan de Dios García y conocido en redes sociales como @juanddiosgg. En su cuenta de TikTok cuenta con más de cinco millones de seguidores y en Instagram tiene 763 mil seguidores. Su contenido se centra en videos de carácter gracioso, viajes y mostrarle al mundo su estilo de vida.

El mexicano estuvo de visita en Medellín. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

El tiktoker está siendo fuertemente criticado por su visita a Colombia, donde ha estado desde el pasado fin de semana, pues realizó una broma contra el acento paisa que no caló para nada bien entre el grupo de fanáticos colombianos que lo sigue en sus diferentes portales.

El mexicano, durante varios días, estuvo mostrando imágenes de la gastronomía y otros atractivos de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Sin embargo, en uno de sus últimos videos hizo una broma con el acento paisa que no fue del agrado para los internautas. Además, el video va acompañado con el título ‘Me siento en una serie de Narc0sss’.

Juan de Dios García, tiktoker mexicano. - Foto: Instagram: @juanddiosg

“Estoy en Colombia y me siento en una serie de narcos. No sé con qué derecho digo eso si vivo en Sinaloa (México), pero el acento de aquí pone”, afirmó García al exponer una situación que vivió en un taxi. El hecho constó en que el mexicano le dijo al conductor que si le traía una copa de tequila, le daría una propina. Acto seguido, el taxista cumple con ello, se baja y le compra el licor, para entregárselo al tiktoker diciéndole “Listo, parcero. Ya quedó la vuelta”. Lo que hizo que García quedara sorprendido, sintiendo que pareció como si le hubiese solicitado asesinar a alguien.

El video despertó una serie de críticas por parte de otros usuarios; algunos recordaron que aquella situación a la cual García hizo referencia no sería real, sino una copia de un chiste que realizó tiempo atrás el comediante también mexicano Franco Escamilla en un show. “Ese chiste me suena a alguien”, fue uno de los comentarios relacionados con ello.

Juan de Dios García en un mirador de Medellín. - Foto: Instagram: @juanddiosg

Aparte de estas observaciones, gran parte de los internautas criticó el video, indicando que Medellín y Colombia en general no son lugares de narcotráfico, por lo que seguir intensificando ese estereotipo no es gracioso, sino un insulto para la cultura de la ciudad y del país. Otros de los comentarios que hizo la gente fue que no todo el país es igual a Medellín, por lo que los acentos son diferentes y no existe el acento colombiano, tal como señaló García.

Por su parte, el mexicano no se ha pronunciado sobre este hecho y ha continuado publicando videos sobre su viaje a territorio colombiano. Su última visita fue a Guatapé, también en Antioquia. El video en cuestión al que se refiere al acento de Medellín ya cuenta con 693.8 mil vistas, 97.6 mil likes y 675 comentarios.