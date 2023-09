“Me tiene que dar una indemnización”: actriz dice que Shakira plagió su baile en el video ‘El Jefe’

Se trata de la actriz peruana Miriam Saavedra, quien dijo durante el programa ‘Fiesta’, del canal Telecinco, que estaba molesta porque supuestamente la artista barranquillera le había copiado los pasos: “Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización”.

Shakira cautivó en redes por particular baile al ritmo de ‘El jefe’

Contexto: Shakira cautivó en redes por particular baile al ritmo de ‘El jefe’

Así mismo, Saavedra, quien también cuenta con nacionalidad española, manifestó que supuestamente Gerard Piqué la había pretendido: “Yo soy una gran fan de Shakira, y por eso rechacé a Piqué cuando me mandaron a llamar un par de veces en una discoteca. No sabía lo que era Piqué y a Shakira yo la adoro, así que se quedó con las ganas de matar el gusano”.

Otras acusaciones de plagio

El lanzamiento de la producción musical titulada BZRP Music Session #53 , donde la colombiana no se guardó nada, fue directa con el futbolista y padre de sus hijos Milán y Sasha, y con su nueva novia Clara Chía, ha sido uno de los más exitosos de la historia reciente de su carreta.

View this post on Instagram

También dejó claro su admiración por la carrera de la barranquillera y que su intención no es generar problemas: “Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”.