Melina Ramírez se ha convertido en una de las figuras más comentadas en el mundo digital, gracias al talento que ha demostrado en su carrera dentro de los medios de comunicación. Su participación en distintas producciones la llevó a ganar reconocimiento, destacándose por su carisma, profesionalismo y atractivo, cualidades que la mantienen en el centro de la atención pública.

Sin embargo, recientemente, la celebridad llamó la atención en redes sociales con una serie de contenidos que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde se le veía visitar la cárcel El Buen Pastor.

Melina Ramírez no dudó en plasmar con fotos y videos el instante que vivió en el reclusorio femenino, donde anteriormente estuvo Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. La presentadora subió el contenido, en el que intenta reflejar la realidad de estos espacios.

La modelo visitó el penitenciario de Bogotá el pasado 30 de septiembre, disfrutando de un desfile y una pasarela organizada por las reclusas y miembros del Inpec. Los registros permitieron detallar la experiencia al elegir a Miss Simpatía, la cual salió seleccionada entre un grupo de mujeres que estaban condenadas en dicho lugar.

Melina Ramírez, que habló de su proceso personal en el pasado, fue invitada para ser parte del jurado calificador, definiendo a quién se le entregaría el título tras el desempeño en la actividad. Allí también estuvo Arelys Henao, famosa cantante popular, quien ambientó el evento con su voz y sus éxitos.

La integrante de Yo me llamo no dudó en dejar unas palabras en redes sociales, que demuestran las emociones que le despertaron el ser parte de este proyecto. Sus elogios y mensajes llegaron a varios seguidores, quienes aplaudieron la manera en la que quiso aportar a la dinámica con aquellas personas.

“Mujeres hermosas y talentosas. Fue una linda experiencia. Que Dios les dé fortaleza, esperanza y sabiduría en sus vidas. Sí creo en las segundas oportunidades”, escribió en una de sus publicaciones.

De igual manera, al ver a Arelys Henao en escena, llenó de elogios su trabajo e imagen artística, al resaltar el gesto que tenía con este tipo de eventos.

“Qué mujer eres, te admiro mucho (…) Gracias por esta invitación. Los errores no nos definen, es lo que aprendemos de ellos”, dijo.