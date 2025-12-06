Suscribirse

Gente

Miguel Ayala reveló detalles de los momentos previos a su secuestro en Cauca: “No se lo deseo a nadie”

Días después de su liberación, el joven recordó en una entrevista el momento exacto en que fueron interceptados y reveló detalles de su secuestro.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
6 de diciembre de 2025, 4:01 p. m.
Miguel Ayala lo que ocurrió previo a su secuestro.
Miguel Ayala lo que ocurrió previo a su secuestro. | Foto: Instagram: @miguelayala_oficial / Suministrada a Semana

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, relató por primera vez los momentos previos a su desaparición junto a su mánager, Nicolás Pantoja. El pasado 18 de noviembre, las autoridades del Cauca habían confirmado que el artista y su mánager habían sido secuestrados mientras transitaban por la vía Panamericana.

El caso generó preocupación entre familiares, seguidores y el sector musical. No obstante, en la mañana del 2 de diciembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que Miguel Ayala, junto con su mánager, habían sido liberados sanos y salvos.

Días después de su liberación, en entrevista con el programa matutino Buen Día, Colombia, el joven recordó el momento exacto en que fueron interceptados. Explicó que un automóvil les cerró el camino y de inmediato descendieron varios individuos que los intimidaron, les exigieron sus pertenencias y finalmente los obligaron a subir a otro vehículo. Según detalló, caminaron cerca de cinco horas hasta llegar a una zona montañosa donde permanecieron retenidos, siempre custodiados por los captores.

“Nos encerró un carro y se bajaron como cuatro tipos y nos dijeron ‘pasen todo’ y nos dijeron ‘lo vamos a llevar a usted por hacer esto y por su papá, su hermano, usted’, nos encerraron y nos llevaron a otro carro y luego al lugar, caminamos como cinco horas”, precisó el artista.

Contexto: “Así es que se rescata, hijuep...”: las palabras de Miguel Ayala a su padre, el cantante Giovanny Ayala, luego de ser rescatado por la Policía

Los captores los llevaron hasta una zona rural del Cauca, donde permanecieron en un campamento improvisado, bajo condiciones difíciles y estricta vigilancia, hasta que el Gaula logró ubicarlos y rescatarlos días más tarde.

Miguel contó que las noches fueron los momentos más difíciles de sobrellevar, pues cualquier sonido inesperado aumentaba el miedo y los mantenía en constante tensión. Recordó que sus captores los intimidaban de forma reiterada y les lanzaban amenazas directas para impedir cualquier intento de fuga, advirtiéndoles que serían atacados si trataban de huir. En medio de esa presión, confesó que uno de sus mayores temores era no volver a reunirse con su familia.

Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados departamento del Cauca”.
Cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No se veía absolutamente nada. Todo era oscuro (…) No se lo deseo a nadie (…) Pensamos que en algún momento nos iban a hacer algo por la distancia y lo lejos que caminamos”, agregó en la entrevista.

Tras recuperar la libertad, el joven aseguró que ahora aprecia más que nunca el simple hecho de poder desplazarse sin restricciones y estar cerca de los suyos. También se mostró agradecido por las muestras de apoyo que recibió a través de redes sociales, donde cientos de usuarios enviaron mensajes de fuerza y acompañamiento durante los días en que se desconocía su paradero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Volcán Puracé en alerta: SGC confirma seis emisiones de ceniza en un día y columnas de más de 700 metros

2. Malas noticias para Luis Díaz en medio de la goleada al Stuttgart: Kompany, obligado a tomar decisiones

3. Expresidentes y Gobierno Petro reaccionan a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora, negociador con las Farc en Cuba

4. Cámaras captan un carro de alta gama salir volando sobre dos vehículos e impactar en el suelo: las impactantes imágenes

5. Disidencias de Mordisco ejecutan violento ataque contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila

LEER MENOS

Noticias relacionadas

secuestroGAULAPolicía

Noticias Destacadas

Miguel Ayala lo que ocurrió previo a su secuestro.

Miguel Ayala reveló detalles de los momentos previos a su secuestro en Cauca: “No se lo deseo a nadie”

Redacción Gente
La publicación en Instagram se convirtió en un homenaje colectivo que recordó el impacto humano y político de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona conmueve con un desgarrador mensaje en su primer cumpleaños sin Miguel Uribe Turbay

Redacción Gente
El nuevo romance entre Mario Yepes y Caterin Escobar volvió a poner bajo los reflectores la historia de la expareja.

“Nadie se muere de amor”: la exesposa de Mario Yepes revela su verdad, mientras que su nuevo romance vuelve a encender titulares

Redacción Gente

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.