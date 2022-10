Mujeres se van de frente contra Yéferson Cossio por “horrible” mensaje que le dedicó a exnovia

Yéferson Cossio, quien es uno de los influenciadores más importantes del país en la actualidad, sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y anunció en Instagram que se fue oficialmente de Colombia, ya que necesitaba un tiempo para reencontrarse.

“Tokio, aquí voy. Espero realmente encontrar eso que tanto estoy buscando. La vida es un rato, di lo que sientas cuando lo sientas”, fue el mensaje que escribió el antioqueño en aquel momento para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.

Sin embargo, el creador de contenidos reapareció esta semana en las distintas redes sociales y compartió que regresó al país, ya que acompañó a su exnovia, Jenn Muriel, en uno de los momentos más especiales de su vida.

El reencuentro entre ambos influenciadores se registró durante la condecoración que recibió la joven en el Congreso de la República por su labor animalista a nivel nacional. Muriel fue galardonada con la cinta presidencial de honor de excelencia.

Cossio, de igual manera, aprovechó esta importante ocasión para publicar una galería de imágenes en Instagram y dedicarle unas sentidas palabras a su expareja sentimental, con quien estuvo por más de diez años.

“Aunque ya no seamos pareja, siempre vamos a ser familia. El amor no se irá nunca, solo se irá transformando. Importar cuanta distancia tomemos, mi objetivo sigue siendo el mismo: verte feliz, verte triunfar. Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol. Necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara y que te regañara cuando procrastinabas”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto. ¡Eres toda una mujer! Solo puedo pensar en todo lo que te enseñé. ¡Ahora tú eres quien debería enseñarme a mi! Eres grande, de verdad estoy muy orgulloso de ti. Me siento afortunado de haber visto todo tu proceso y de haber sido parte de éste. Ella no sabía que llegué de Japón, vine de sorpresa y quería verla recibir su galardón”.

El creador de contenidos antioqueño le agradeció finalmente en la publicación a Muriel por todos los buenos momentos que han pasado juntos y por permitirle ser parte importante de su vida.

“Quiero darte públicamente las gracias por haber sido durante casi diez años mi mujer, mi mejor amiga y mi aliada para todo. Yo no sería quien soy hoy en día si no te hubiese tenido a mi lado. Sin importar cuán lejos esté, nunca se va a amainar mi deseo de verte feliz, de verte triunfar y siempre voy a celebrar tus logros. Siempre tendré una sonrisa a la distancia. Muchos recuerdos, respeto y gratitud”, concluyó.

Pese a que su intención no era ofenderla, el reconocido influenciador se convirtió en tendencia y recibió miles de críticas en las diferentes redes sociales. Incluso, varías internautas lo calificaron de narcisista.

Algunas mujeres, adicionalmente, señalaron que las declaraciones de Yéferson Cossio fueron horribles y que quiso robarse el protagonismo de la joven, quien le respondió con sencillo mensaje.

“Algo implícito en el mensaje de Cossio es el descrédito y falsa exaltación. Le resta valor al logro obtenido porque no se deriva de las capacidades de ella, sino de lo que ‘él logró hacer de ella’. Enorme diferencia. El descrédito es una señal de abuso emocional en parejas”, concluyó una usuaria.

