Murió el papá de Jennifer Aniston a sus 89 años

Este mes ha sido de muchas emociones para la actriz Jennifer Aniston, quien hace unos días deslumbró al mundo con una editorial de moda hecha por la revista Allure, donde mostró mucha piel y encantó con looks juveniles, atrevidos, transgresores y hasta futuristas, que acompañaron a una de las entrevistas más sinceras que ha dado la actriz en sus 53 años.

En dicha entrevista, Aniston contó el drama que vivió tratando de ser mamá y cómo tuvo que aceptar el hecho de que su destino era no engendrar hijos, más bien podría enfocarse en su talento, que la ha catapultado a la fama desde su participación en la famosísima serie Friends, y que ha mantenido con diferentes producciones como The Morning Show, su último proyecto más relevante que incluso le dio el SAG Award a mejor actriz.

Aniston también habló de su cuerpo, de la figura envidiable que ostenta con medio siglo encima y cómo en un principio fue una cárcel para ella, que poco a poco logró abrir para liberarse y acomodarlo a su estilo de vida saludable, que va en congruencia con su activismo por el medio ambiente, entre muchos otros proyectos que apoya, como la defensa de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+ y la lucha contra el racismo.

El mundo alabó y elogió la posición de Aniston y su inigualable sesión de fotos, donde lució prendas de Chanel y Dior mostrando su abdomen desnudo, parte de su busto, un cabello larguísimo que recordó a la Rachel Green de la sexta temporada de Friends y toda una elegancia y exquisitez que solo Jennifer logra tener.

Pero lamentablemente no todo fue bueno, pues en medio del jolgorio, Aniston tuvo que enfrentar una de las pérdidas más importantes de su vida, la de su padre, el legendario actor John Anthony Aniston, quien se consagró en la industria televisiva estadounidense con su protagónico en la novela Days of Our Lives, producción a la que le hacen homenaje constantemente en la serie Friends, siendo la novela en la que el personaje Joey se vuelve famoso.

Fue en el perfil oficial de Instagram de la actriz de ‘Misterio a bordo’ donde le hizo un homenaje de despedida a su padre, con un álbum de fotos donde se ve a los dos en diferentes etapas de su vida, desde que ella era una bebé, hasta que lograron coincidir en uno de los últimos eventos públicos a los que asistió el actor.

“Dulce papá… John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos”, declaró la actriz en su publicación, que ya cuenta con más de 2,8 millones de likes y más de 53 mil comentarios.

En dicha sección aparecen mensajes de amor y condolencias para Jennifer de parte de muchas luminarias de Hollywood como Sarah Hyland, Lisa Kudrow (Phoebe en Friends), Reese Witherspoon, Jennifer López, Aaron Paul, Kaley Cuoco, Naomi Whats, Lily J. Collins, Nikki Reed, Ryan Reynolds, su exesposo Justin Theroux, Gwyneth Paltrow, Gal Gadot, Matt Bomer y la lista continúa.

Aún no se conocen las causas del deceso del actor y la actriz tampoco dio información adicional sobre su pérdida, queda esperar que se publique el dictamen médico final del actor y que Jennifer, luego de superar su duelo, le cuente al mundo cómo fueron los últimos días del legendario intérprete.